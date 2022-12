Une femme tuée sur le Dniepr à Kherson alors qu’elle fuyait l’occupation russe

Commentez cette histoire Commentaire

KHERSON, Ukraine – Pendant des semaines, Dmytro Matiukha avait exhorté ses beaux-parents à quitter leur chalet sur la rive est du Dniepr. Les bombardements empiraient sur l’île occupée par la Russie où ils vivaient, et le couple avait perdu l’électricité dans leur maison. Ainsi, au cours du week-end, lorsque les autorités ukrainiennes ont encouragé les habitants à fuir de l’autre côté du fleuve vers la ville libérée de Kherson, les beaux-parents de Matiukha ont décidé de faire le voyage.

Matiukha leur a dit de faire attention, se souvient-il, et a attendu dans sa voiture pour les récupérer du côté de la rivière sous contrôle ukrainien. Mais quelques minutes seulement après leur départ dimanche, Matiukha a reçu un appel de son beau-père.

“Maman a été touchée”, a déclaré Vladyslav Svitlov, 76 ans. “Que dois-je faire?”

Au moins quatre balles ont transpercé le flanc de leur petit bateau à moteur. Tetiana Svitlova, 75 ans, était accroupie dans le bateau lorsque les coups de feu l’ont touchée à l’abdomen. Elle tendit brièvement son bras vers son mari avant de s’effondrer dans le bateau.

Les coups de feu ont également endommagé le moteur faible du bateau, il faudrait donc deux heures de plus à un passant pour remorquer le couple jusqu’au rivage. Au moment où ils ont atteint leur gendre, Svitlova n’avait plus de pouls.

Sa mort, un jour après que les responsables régionaux ukrainiens ont invité les habitants à traverser la rivière vers Kherson, a souligné un dilemme auquel sont confrontés les responsables quant au moment et à la manière de déplacer les habitants les plus proches des combats alors que les lignes de bataille changent. À quel moment est-il plus dangereux de fuir que de rester ?

Nulle part on ne se sent en sécurité le long du Dniepr. Autrefois l’un des principaux attraits de Kherson, une voie navigable qui a contribué à transformer cette capitale régionale en une grande ville portuaire ukrainienne, le fleuve Dniepr est maintenant devenu une ligne de front – et une source de péril constant pour ceux qui vivent de chaque côté.

L’Ukraine autorise les périlleuses traversées du Dniepr pour fuir l’occupation russe

Samedi, le chef de l’administration militaire régionale de Kherson, Yaroslav Yanushevych, a publié un message Telegram encourageant les habitants de la rive orientale occupée à fuir vers Kherson, signe possible que l’offensive de l’Ukraine pourrait continuer à pousser vers l’est. L’évacuation était nécessaire, a-t-il écrit, en raison du potentiel “d’intensification des hostilités” dans la région. Mais les responsables ukrainiens n’ont proposé aucun moyen de transport ni aucune assistance pour traverser le fleuve. Il appartiendrait aux résidents de trouver leurs propres bateaux et de traverser – à leurs risques et périls.

“Partagez l’information avec votre famille et vos amis qui sont actuellement dans les datchas !” dit le message. “Nous attendons tous ceux qui en ont la possibilité et qui souhaitent retourner sur le territoire contrôlé par l’Ukraine !”

On ne sait pas combien de personnes ont décidé de faire le voyage. Dimanche, peu de personnes sont arrivées au principal terminal de ferry où les autorités locales ont déclaré qu’elles seraient autorisées à entrer.

Mais même après que la nouvelle de la mort de Svitlova se soit rapidement propagée sur les chaînes Telegram locales dimanche soir, plusieurs habitants de la rive est ont bravé des températures inférieures à zéro, des chutes de neige et la menace de bombardements pour traverser la rivière vers Kherson lundi, le dernier jour des responsables régionaux. dit qu’ils allaient lever l’interdiction de l’eau. Beaucoup de ceux qui ont traversé étaient des résidents âgés ou retraités de datchas – ou de chalets – dans les îles et les communautés pittoresques de la rive est du Dniepr.

Parmi eux se trouvait une autre femme nommée Tetiana, qui a fait le trajet d’une demi-heure en bateau avec son mari, qui, comme au moins une douzaine d’autres lundi, a accosté dans une marina de Kherson loin du point d’entrée officiel au terminal des ferries.

Tetiana, 64 ans, qui a parlé à condition que son nom de famille ne soit pas utilisé par crainte pour sa sécurité, a déclaré qu’elle avait peur de traverser la rivière, surtout après avoir entendu parler de la mort de la femme la nuit précédente. Mais sans électricité chez elle et sans fin en vue des bombardements, elle a déclaré : « Nous avons juste pris le risque.

Depuis un bunker, une maire par intérim maintient en vie sa ville ukrainienne de première ligne

Avant même que les forces ukrainiennes ne libèrent Kherson le mois dernier, Matiukha a supplié sa belle-famille de quitter leur maison sur la rive est. Pendant un certain temps, leur chalet était encore confortable – il y avait du chauffage et de l’électricité et la menace de bombardements semblait plus éloignée. Mais une fois qu’ils ont perdu le courant et que l’administration régionale a commencé à exhorter les habitants à quitter la région, le couple a accepté de déménager.

Ils espéraient que la route fluviale serait relativement sûre car ils n’avaient vu ni entendu parler de positions de tir russes près d’eux le long du front de mer.

Svitlov venait de naviguer sur une voie navigable étroite et de tourner à droite sur le Dniepr lorsque les coups de feu ont commencé, a-t-il dit plus tard à son gendre. Bien que l’on ne sache pas qui a tiré les coups de feu, Matiukha pensait que cela provenait des forces russes. “Les Russes ont clairement vu qu’il s’agissait d’un bateau civil qui naviguait à basse vitesse”, a déclaré Matiukha. C’était un petit bateau qui ne pouvait voyager qu’à environ 2 mph.

Juste derrière eux se trouvait un bateau avec un moteur plus gros, capable de manœuvrer et d’esquiver les balles plus facilement.

Le moteur de Svitlov étant endommagé, lui et sa femme blessée se sont retrouvés coincés sur la rivière, dans la ligne de tir. Il a finalement trouvé quelqu’un pour remorquer son bateau jusqu’à l’endroit le plus proche qu’il pouvait atteindre, un terminal de chargement de pétrole.

Matiukha avait appelé une ambulance et la police pour le rencontrer là-bas, pour essayer de soigner sa belle-mère blessée. Mais lorsque le bateau s’est arrêté sur le rivage, il était clair qu’ils ne pouvaient rien faire pour la ranimer. Son mari, qui se trouvait à environ un pied des balles, n’a subi aucune blessure.

Le bateau blanc criblé de balles est resté garé là un jour plus tard, alors que Matiukha se rendait dans une morgue pour commencer le processus de récupération du corps de sa belle-mère.

Il s’est interrogé sur un autre bateau, une famille qui avait tenté de traverser la rivière avant que ses beaux-parents ne fassent le voyage. Personne n’avait pu contacter les membres de la famille dans la journée depuis, et Matiukha craignait qu’ils aient également été touchés.

“Ils pourraient être sous l’eau”, a-t-il dit.