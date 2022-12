Une femme tuée par balle dans la nuit devant une station-service de Mississauga

La police de Peel est à la recherche d’un suspect de meurtre qui a été vu pour la dernière fois en train de s’enfuir d’une station-service de Missisauga.

Samedi, vers 22 h 40, la police de Peel a reçu un appel pour une fusillade à la station-service Petro-Canada au 6035 Creditview Rd. à Britannia Road West.

Dans un tweet, ils ont déclaré qu’ils pensaient que la fusillade était ciblée.

Un témoin oculaire arrivé sur les lieux peu après la fusillade a déclaré à CP24 que la victime est un employé de la station-service. CTV News Toronto a contacté Suncor, propriétaire de Petro-Canada, pour confirmer ce détail.

S’adressant aux médias sur les lieux tard dimanche matin, l’insp. Tim Nagtegaal, de la police régionale de Peel, a déclaré que les intervenants d’urgence avaient fourni une assistance médicale à une femme de 21 ans, qui avait été abattue “plusieurs fois”.

La victime a été abattue devant le magasin de la station-service et est décédée des suites de ses blessures sur les lieux, a-t-il déclaré.

Nagtegaal, qui n’a pas voulu dire si la victime travaillait à la station-service ou si elle vivait à Mississauga, a déclaré que le “coupable” s’était enfui à pied dans une direction inconnue. Il a déclaré qu’à ce stade, la police n’avait pas confirmé le sexe du suspect, ajoutant qu’ils avaient été vus pour la dernière fois portant “tous des vêtements sombres”.

La police ne dirait pas non plus si le suspect et la victime se connaissaient, ajoutant que les enquêteurs examineraient tout lien de fond.

Jusqu’à présent, les enquêteurs ne pensent pas qu’un véhicule ait été impliqué dans cette fusillade mortelle. Ils n’ont pas encore récupéré d’arme, a déclaré Nagtegaal.

Actuellement, des membres de l’escouade des homicides de la police de Peel ainsi que des agents d’identification médico-légale traitent la scène.

“Nous voulons nous assurer que nous faisons un travail minutieux de documentation de toute preuve”, a déclaré Nagtegaal, notant que l’enquête n’en est qu’à ses débuts.

Les automobilistes doivent noter que les routes de cette zone immédiate peuvent être touchées par l’enquête de la police.

Nagtegaal a déclaré que plusieurs témoins étaient présents au moment de la fusillade mortelle et exhorte toute personne ayant des informations à contacter la police de Peel au 905-451-1196, ou Crime Stoppers de manière anonyme au 416-222-8477 (TIPS) ou https://peelcrimestoppers.ca /.