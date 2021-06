Une femme tuée et 3 blessés après qu’une voiture a percuté des manifestants de Minneapolis

Une femme a été tuée et trois personnes ont été blessées lorsqu’une voiture a percuté un groupe de manifestants dans le quartier de Minneapolis où un homme noir a été mortellement abattu ce mois-ci lors d’une tentative d’arrestation, la police a dit Lundi.

Juste avant minuit dimanche, le suspect a conduit une voiture dans la foule et a été retiré du véhicule avant d’être arrêté, a déclaré le département de police de Minneapolis sur Twitter. Une déclaration de la police a déclaré qu’une enquête préliminaire a indiqué que la consommation de drogues ou d’alcool par le conducteur peut être un facteur contributif dans l’accident.

Une femme a été déclarée morte à l’hôpital après l’accident et trois personnes ont été soignées et libérées pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

« Je n’ai jamais rien vu d’aussi horrible », a déclaré Zachery James, 28 ans, au New York Times sur les lieux, où plusieurs personnes sont restées pendant des heures. « J’ai regardé son corps voler. »

La ville est à fleur de peau depuis la mort de George Floyd il y a plus d’un an et la fusillade mortelle de Daunte Wright lors du procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation dans le meurtre de Floyd. Il y a eu plusieurs manifestations dans le quartier Uptown de Minneapolis après que Winston Smith Jr, un noir de 32 ans, père de trois enfants, a été mortellement abattu par deux adjoints du shérif le 3 juin.

Les députés – un du comté de Hennepin et un du comté de Ramsey – faisaient partie d’un groupe de travail du US Marshals Service qui tentait d’arrêter Smith en vertu d’un mandat pour possession illégale d’une arme à feu, selon un communiqué de l’agence. Smith, qui était garé dans une voiture, « n’a pas obéi aux ordres des officiers » et « a produit une arme de poing, ce qui a poussé les membres du groupe de travail à tirer sur le sujet », selon le communiqué.

Depuis l’année derniere:Des voitures ont heurté des manifestants 104 fois depuis le début des manifestations de George Floyd

Le Minnesota Bureau of Criminal Apprehension, qui mène l’enquête sur la fusillade, a déclaré qu’une arme de poing et une cartouche usagée trouvées à l’intérieur de la voiture indiquaient que Smith avait également tiré avec son arme. Une femme qui était avec Smith a déclaré par l’intermédiaire de ses avocats qu’elle n’avait jamais vu Smith montrer une arme à feu, contredisant le récit de la fusillade des forces de l’ordre.

La famille de Smith et les manifestants ont appelé à la transparence et à la publication de toute vidéo de la fusillade, mais le Minnesota Bureau of Criminal Apprehension a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune vidéo de l’incident et que les noms des députés impliqués ne seront pas publiés car ils travaillaient. à l’abri.

Suivez N’dea Yancey-Bragg sur Twitter : @NdeaYanceyBragg