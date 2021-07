Une femme tuée dans un délit d’horreur se préparait à se marier et avait fait du lèche-vitrines pour des robes avant la tragédie

UNE FEMME tuée dans un délit de fuite se préparait à se marier – et avait fait du lèche-vitrines pour des robes de mariée quelques heures avant la tragédie.

La mère d’un enfant, Laura Connolly, 34 ans, a été renversée alors qu’elle revenait d’une soirée dans le comté de Donegal avec des amis vers 2 h 45 du matin tôt le dimanche matin.

Des policiers sur les lieux du smash d’horreur

Laura Connolly a été tuée dans un délit de fuite aux premières heures du dimanche matin

Les médecins légistes examinaient la scène

Son partenaire dévasté Joe McCullagh et leur jeune fils Jamie étaient consolés par leur famille et leurs amis.

Le couple, qui était amoureux d’adolescent, devait se marier l’année prochaine.

Laura, du village frontalier de Lifford, avait parcouru des robes dans la ville voisine de Strabane plus tôt dans la journée et a décidé de sortir avec des amis plus tard dans la nuit.

Elle a été heurtée par une camionnette blanche, qui n’est pas restée sur les lieux, alors qu’elle rentrait chez elle.

DIT AU REVOIR À PAL

La future mariée Laura venait de dire au revoir à un copain alors qu’elle se dirigeait vers Townspark, à Lifford, sur la N15.

Elle a été transportée d’urgence en ambulance à l’hôpital universitaire de Letterkenny, mais son décès a été constaté peu de temps après.

Gardai avait lancé un appel pour que le conducteur impliqué dans l’accident mortel se manifeste.

Et plus tôt dans la journée, un homme dans la quarantaine a été arrêté en vertu de l’article 4 de la loi sur la justice pénale.

Il était interrogé à la gare de Letterkenny Garda.

Une autopsie doit avoir lieu, et le coroner en sera avisé.

ÉTOURDI

La ville très unie où Laura a grandi a été stupéfaite par sa mort.

Le conseiller du SDLP de Strabane, Jason Barr, a déclaré que son cœur lui faisait « souffler » à la nouvelle « dévastatrice » que son ami avait été tué.

Il a déclaré: «Laura était l’une des filles les plus attentionnées, extraverties, pétillantes, folles comme une boîte de filles grenouilles que vous puissiez rencontrer.

« Si tu voulais rire, Laura te l’aurait donné.

« J’ai appelé bingo où elle vit l’année dernière et son surnom pour moi depuis lors était All The 4s. Une jeune vie prise trop tôt dans des circonstances aussi tragiques.

«Mes sincères condoléances vont à sa mère et à son père, son fiancé, son fils, ses frères et sœurs, le cercle familial élargi de Connolly et ses amis proches. Que Dieu vous donne toute la force pour surmonter cela.

«Je lance un appel à toute personne ayant des informations à se manifester, cette famille devra être fermée. Repose-toi bien Laura.

FAIRE APPEL

Et l’oncle au cœur brisé de Laura, Andy Connolly, a demandé à quiconque l’a renversée ou à des personnes au courant de l’incident de contacter les flics.

Il a écrit sur Facebook : « Quiconque a des informations sur le meurtre et le délit de fuite de notre nièce pétillante joyeuse Laura Connolly au rond-point de Lifford, contacte l’un de nous avec des détails ou même les autorités compétentes.

«C’est une expérience traumatisante pour tout le monde dans notre famille, un choc très massif, pour une fille si pleine de vie.

« Un fils et un petit ami, un père, une mère et un frère sont tous partis avec le monde à l’envers. Si vous savez qui est ce petit tueur de fourgonnettes, veuillez nous contacter. »

En deuil, Andy a ajouté que toute la famille se souviendra des meilleurs moments qu’elle a partagés.

Il a dit : « Déchire Laura. Vous nous manquerez toujours beaucoup. Je me souviendrai toujours des bons rires que nous avons eus. Soyez tranquille, loin de votre oncle le plus fou, aucune pierre n’est laissée de côté.

COMMUNAUTÉ AFFECTÉE

Le conseiller local de Lifford, Gerry Crawford, a déclaré que la mort de Laura avait affecté toute la communauté.

Il a ajouté : « La terrible nouvelle qui a atteint cette communauté ce matin a jeté une ombre de tristesse sur une vaste zone.

« Le décès de quelqu’un d’aussi jeune dans des circonstances aussi tragiques sera largement ressenti.

« Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille, ses proches et ses nombreux amis en ces moments les plus difficiles. »

Une équipe médico-légale de Garda a passé dimanche matin sur les lieux du délit de fuite.

Des déviations de la circulation ont été mises en place pendant un certain temps et la scène a été conservée pour examen par les agents des lieux de crime et les enquêteurs judiciaires sur les collisions.

Gardai a lancé un appel pour que tous les témoins de l’incident se manifestent.

Les agents demandent également à ceux qui ont des séquences vidéo, y compris des clips de caméra de tableau de bord, de la scène et le long de la route sur laquelle Laura a été tuée de les mettre à leur disposition.

Vous pouvez contacter la gare de Letterkenny Garda au 074 916 7116 ou la ligne confidentielle Garda au 1800 666 111 pour toute information.