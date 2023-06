Une femme tuée dans un délit de fuite avec semi-remorque à Bolingbrook – Shaw Local

Un conducteur de semi-remorque a heurté deux personnes sur l’Interstate 55 à Bolingbrook, et l’une d’entre elles est décédée des suites de ses blessures.

L’incident s’est produit vendredi matin à la borne kilométrique 267 sur la I-55 à Bolingbrook, lorsqu’un véhicule de tourisme s’est arrêté sur l’accotement droit de la route, a annoncé la police de l’État de l’Illinois.

Le conducteur du véhicule et un passager sont sortis du véhicule et se tenaient trop près d’une voie de circulation, a indiqué la police. Le conducteur et le passager ont été percutés par un chauffeur de semi-remorque qui a pris la fuite.

Le conducteur du véhicule de tourisme a été déclaré mort à 7 heures du matin vendredi. Le bureau du coroner du comté de Will a identifié la victime comme étant Perla Andrade-Garcia, 28 ans, de Chicago.

Le passager a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves, a indiqué la police.