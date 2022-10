Une femme tuée dans un accident avec délit de fuite tard dans la nuit alors que les flics chassent le conducteur

Une chasse à l’homme DÉSESPÉRÉE est en cours ce matin après la mort d’une femme de 22 ans après avoir été fauchée dans un délit de fuite tard dans la nuit.

La police a déclaré qu’un véhicule avait renversé deux personnes à l’extérieur d’un plat à emporter après avoir monté le trottoir à Oswestry, Shropshire.

une femme de 22 ans a été tuée après avoir été fauchée devant un restaurant à emporter à Oswestry Crédit : Google Maps

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux après l’horreur à l’extérieur de Grill Out, dans Willow Street, vers 2 h 50 dimanche.

Les deux piétons ont été emmenés à l’hôpital Royal Shrewsbury en ambulance, mais tragiquement, une femme est décédée peu de temps après son arrivée.

La police de West Mercia fait maintenant appel au public pour traquer le conducteur d’une Volvo de couleur “or clair” ou “champagne” qui est maintenant en fuite.

Selon eux, le véhicule n’a pas encore été localisé.

L’inspecteur-détective Dave Bettison a déclaré : « Il s’agit clairement d’un incident préoccupant et je tiens à vous assurer que nous faisons tout notre possible pour localiser le véhicule et le conducteur.

“Nos pensées vont à la famille de la femme décédée à la suite de cet incident tragique.

“Nous pensons qu’il y avait peut-être un certain nombre de passagers dans le véhicule, et je les exhorte également à se manifester.”

La police exhorte toute personne qui aurait pu se trouver dans la région à ce moment-là à se manifester si elle a des informations sur l’accident.

Et ils demandent aux gens de vérifier leur téléphone portable, leur caméra de tableau de bord ou leur vidéosurveillance pour voir s’ils ont des images de l’incident lui-même ou de la voiture dans les instants qui ont précédé l’incident.

Contactez le 999 en citant le numéro d’incident 90i d’aujourd’hui.