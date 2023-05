Une femme tuée après qu’une moto a heurté un gros nid-de-poule sur une route près de Kamloops

Par le personnel de Kamloops cette semaine

La famille d’une femme tuée dans un accident de moto sur le chemin East Shuswap ce week-end pense qu’elle serait en vie aujourd’hui si la route avait été correctement entretenue par le gouvernement provincial et son entrepreneur routier.

Selon sa famille, Alexis Wiltse, 38 ans, est décédée dans l’après-midi du samedi 6 mai, après que la moto qu’elle conduisait a heurté un grand nid-de-poule sur East Shuswap Road, près de Miner Road, à l’est de Sun Rivers. Une deuxième personne sur une autre moto qui voyageait à côté a été soignée à l’hôpital pour des blessures mineures, selon la police.

Le chemin East Shuswap traverse la réserve Tk’emlúps te Secwépemc et son entretien relève du gouvernement provincial.

Dans une déclaration envoyée à Kamloops cette semaine, Jamie Wiltse, la sœur d’Alexis, a souligné un article de KTW d’avril 2022 concernant les projets du gouvernement provincial d’améliorer le chemin East Shuswap à l’été 2023.

« Ma sœur a été tuée le samedi 6 mai 2023 parce qu’elle a heurté un nid-de-poule sur cette route alors qu’elle conduisait sa moto », a déclaré Jamie dans le communiqué.

« Notre famille a le cœur brisé et ne comprend pas pourquoi la province a laissé cette route en si mauvais état sans avertir adéquatement les conducteurs. Un seul petit triangle rouge marquait ce nid-de-poule, juste à son emplacement. Elle serait vivante aujourd’hui si cette route était correctement entretenue. Elle n’avait que 38 ans. Plusieurs habitants se sont arrêtés pour nous parler lorsque nous étions sur les lieux de l’accident et nous ont dit qu’ils savaient que quelqu’un allait mourir à cause du mauvais état de la route.

À la suite de l’accident mortel, des équipes de voirie sous contrat avec la province ont rempli le nid-de-poule avec du gravier.

Lors d’une réunion du 31 mars 2022 entre les conseils de Kamloops et de Tk’emlúps. Tk’emlúps Comté. Justin Gottriedson a déclaré que East Shuswap Road est l’un des éléments les plus «faibles» de l’infrastructure de transport provinciale de l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Il a déclaré que East Shuswap Road manquait d’accotements, d’éclairage et d’autres composants de sécurité. La bande a rédigé une lettre au ministre des Transports Rob Fleming à ce sujet et a obtenu le soutien du district régional de Thompson-Nicola, des députés locaux et de la ville de Kamloops pour pousser la province à améliorer l’emprise provinciale.

Lors de cette même réunion, le directeur du développement de la ville de Kamloops, Marvin Kwiatkowski, a qualifié les améliorations d’East Shuswap Road de « longtemps attendues » et le maire de Kamloops, Ken Christian, a déclaré que la route était une « recette pour un désastre » en raison d’une myriade de groupes d’utilisateurs, y compris les cyclistes et les automobilistes.

Une semaine après que des préoccupations ont été exprimées lors de cette réunion, début avril 2022, KTW a contacté le ministère des Transports, qui a répondu par une déclaration sur les plans d’un tronçon de route de 17 kilomètres.

« East Shuswap Road a connu diverses activités d’entretien ces dernières années pour assurer la sécurité du public voyageur », indique le communiqué. « Maintenant, la route nécessite la réhabilitation de la surface asphaltée, ainsi que des améliorations du drainage et la réparation de la base de la route et la planification des travaux routiers est en cours. Le ministère a terminé les évaluations de la chaussée et environ 17 kilomètres de resurfaçage d’asphalte sont prévus pour l’été 2023. La réparation des nids-de-poule et des revêtements se poursuivra au besoin avant le projet de réhabilitation de l’été 2023. »

Caporal de la GRC de Kamloops Crystal Evelyn a déclaré que le détachement de la GRC de Tk’emlúps Rural enquêtait sur un accident mortel survenu vers 17 h 25.

« Les agents sont arrivés pour trouver des civils prodiguant les premiers soins à l’un des motocyclistes blessés dans l’accident, mais elle a malheureusement succombé à ses blessures », a déclaré Evelyn dans un communiqué. « Un deuxième motard a été transporté à l’hôpital avec des blessures mineures. »

Evelyn a déclaré qu’aucune criminalité n’était soupçonnée par la police, notant que le service des coroners de la Colombie-Britannique menait une enquête simultanée.

Toute personne ayant des informations sur l’accident est priée d’appeler la GRC de Kamloops au 250-828-3000 et de référencer le dossier 2023-15714.

KTW a appelé le ministère des Transports concernant les préoccupations de la famille et l’entretien du chemin East Shuswap.

collision mortelleKamloopsmoto