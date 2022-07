Une femme tuée après qu’une camionnette a percuté des coureurs à Grandfather Mountain

LINVILLE, Caroline du Nord (AP) – Une femme a été tuée et au moins trois personnes ont été blessées lorsqu’une camionnette transportant des personnes vers une course de coureurs en Caroline du Nord s’est écrasée dans une foule, ont annoncé les autorités.

La NC State Highway Patrol a déclaré vendredi que les participants à la course et les piétons s’étaient rassemblés dans un parking jeudi soir avant “The Bear”, une course de 5 miles (8 kilomètres) qui fait partie des Highland Games annuels à Grandfather Mountain.

Selon un communiqué de presse d’une patrouille routière, alors que les gens se rassemblaient, une camionnette a tenté de partir d’une position garée et a accéléré dans la foule. Le conducteur de la camionnette a été identifié comme étant James Russell Deni, 80 ans, de Boone.

Julie A. Holderness, 72 ans, de Greensboro, a été tuée, a indiqué la patrouille. Au moins trois autres personnes ont été soignées pour des blessures, tandis qu’une quatrième personne a refusé le traitement et a refusé les demandes d’entretien des enquêteurs.

La patrouille a accusé Deni de délit de mort par véhicule et de mouvement dangereux, selon le communiqué de presse. On ne sait pas si Deni a un avocat.

Les responsables des Highland Games ont annulé la course, qui aurait commencé non loin du site de l’accident et s’est terminée au sommet de Grandfather Mountain. Les activités restantes associées aux jeux se poursuivront jusqu’à dimanche comme prévu, selon un communiqué des organisateurs.

The Associated Press