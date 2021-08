Une femme tuée après avoir été entraînée dans une machine de découpe industrielle dans une usine d’emballage de bonbons en Italie

Une maman est décédée après avoir été entraînée dans une machine de découpe industrielle dans une usine d’emballage de bonbons en Italie.

La victime, nommée Laila El Harim, aurait utilisé une machine de découpe au début de son quart de travail mardi lorsqu’elle s’y est retrouvée.

Laila El Harim est décédée après avoir été entraînée dans une machine de découpe Crédit : Flash info

L’accident s’est produit à l’usine de conditionnement de Bombonette en Italie Crédit : Google Earth

Des collègues de l’usine d’emballage Bombonette à Camposanto ont rapidement sonné l’alarme et une équipe de médecins et de policiers s’est précipitée sur les lieux, mais Laila était déjà décédée.

À la suite du décès de cet homme de 40 ans, le parquet de Modène a ouvert une enquête pour homicide involontaire et la machine en question a été saisie par des agents.

Les autorités locales effectueront également un contrôle complet des installations pour s’assurer que les mesures de sécurité appropriées sont en place.

Les circonstances de l’accident n’ont pas encore été confirmées par les enquêteurs.

Laila, originaire du Maroc, vivait en Italie depuis plus de 20 ans et avait un partenaire italien et une fille de quatre ans.

Elle venait à peine de commencer son quart de travail lorsqu’elle s’est retrouvée coincée dans la machine de découpe, selon le site d’information La Stampa.

La jeune mère travaillait pour Bombonette depuis deux mois et aurait été « ravie » de décrocher le poste, à 10 minutes de son lieu de résidence dans la ville de Bastiglia.

Bombonette, spécialisée dans les produits d’emballage alimentaire, aurait été fondée par Fiano Setti, un entrepreneur bien connu de la province de Modène.

L’enquête sur la mort de la mère est en cours.

Selon l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (Inail), le nombre d’accidents du travail dans le secteur des services a augmenté de 6,7% au cours du premier semestre 2021 par rapport à l’année précédente.