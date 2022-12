Une femme tuée à Buffalo Grove, ses filles pleurées par des amis et des voisins – Shaw Local

Une femme de Buffalo Grove qui, avec ses deux filles, a été tuée par son ex-mari est restée dans les mémoires de ses amis et voisins vendredi comme d’une mère attentionnée et aimante.

Mais plusieurs des personnes qui ont fait l’éloge de Vera Kisliak et de ses enfants ont également expliqué qu’elle n’avait pas pu échapper à la violence domestique – et qu’elles avaient l’impression de ne pas avoir fait assez pour la sauver, elle et les filles.

“C’est totalement injuste”, a déclaré une amie, Marina, qui n’a pas donné son nom de famille, à la foule d’environ 100 personnes au centre des arts communautaires de Buffalo Grove. “Il n’y a aucune explication à cela.”

Vera Kisliak, 36 ans, Vivian Kisliak, 7 ans, et Amilia Kisliak, 4 ans, ont été retrouvées mortes à leur domicile le 30 novembre.

Les autorités ont déclaré qu’Andrei Kisliak, 39 ans, avait poignardé sa femme et ses filles et avait également assassiné Lilia Kisliak, sa mère de 67 ans, avant de se suicider.

Une carte commémorative pour les Kisliaks. (Russell Lissau)

Les meurtres ont eu lieu au milieu d’un divorce litigieux. Les corps ont été découverts un jour après une audience du tribunal dans cette affaire.

Pour le service de vendredi, des photographies de la taille d’une affiche de Vera Kisliak et de ses filles ont été exposées dans une grande salle communautaire. Certaines personnes en deuil ont déposé des bouquets de fleurs et des peluches devant les images.

Le service a commencé par une prière et d’autres remarques de le révérend Leonty Naidzions du Cathédrale de la protection de la Sainte Vierge à Des Plaines.

“Quand vous entendez des choses aussi horribles et terribles se produire, tout le monde demande pourquoi”, a déclaré Naidzions. Mais ni la Bible ni les chefs religieux n’ont la réponse, a-t-il dit.

Le monde est mauvais, a poursuivi Naidzions, et les gens doivent se protéger et être miséricordieux les uns envers les autres.

Une voisine nommée Natasha a été la première amie à parler de Vera Kisliak et de ses filles. Elle a rappelé à quel point les filles adoraient jouer à se déguiser, tout comme Vera aimait s’habiller à la mode.

“C’étaient des fashionistas, avec les tenues les plus mignonnes”, a déclaré Natasha, qui n’a pas donné son nom de famille.

Natasha et d’autres femmes qui ont pris la parole ont raconté comment leurs filles jouaient ensemble dans un parc local. Des histoires de jeux de chat et autres activités de plein air ont été partagées.

Les gens entrent au centre des arts communautaires de Buffalo Grove pour le service commémoratif de Kisliak le vendredi 16 décembre 2022. (Joe Lewnard)

Vivian était extravertie, se souviennent les orateurs, tandis que la jeune sœur Amilia était timide. Les deux filles étaient gentilles et avaient de beaux sourires.

Nikki Yario, l’enseignante de Vivian à l’école élémentaire Ivy Hall, a parlé de l’élève gentille, aimante et énergique qui avait été dans sa classe de deuxième année. Elle a remercié Vivian de lui avoir rappelé que la vie est pleine de couleurs et d’étincelles.

Mais tous les orateurs n’étaient pas aussi joyeux. Plusieurs ont parlé des problèmes personnels de la famille, de la terreur de la violence domestique et de la nécessité pour les dirigeants communautaires de mieux lutter contre la maladie mentale.

Un ami, Richard, a parlé du désespoir et de la solitude ressentis par Vera Kisliak.

“Je suis désespérément désolé d’avoir échoué (à l’aider)”, a-t-il déclaré.

