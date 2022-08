Une femme trouve une note de son père 9 ans après sa mort, voici ce qui y était écrit

Amy Clukey, professeur à l’Université de Louisville, examinait l’équipement apicole de son défunt père lorsqu’elle a trouvé quelque chose qu’elle pourrait chérir toute sa vie. Elle a découvert une lettre écrite par son père après neuf ans de sa disparition. Datée du 27 juillet 2012, la lettre du père d’Amy visait à éveiller la curiosité de ses enfants pour l’apiculture.

La note commençait par “J’espère que cette note sera trouvée par l’un de mes enfants qui s’intéresse à l’apiculture.” Le père d’Amy a alors écrit que l’apiculture est « assez facile », et on peut tout apprendre à ce sujet en ligne. « Les abeilles fabriquent plus que du miel et en tant que passe-temps, cela peut être une source de revenus supplémentaires. Alors n’ayez pas peur, ayez du courage. Bonne chance », ajoute la lettre. Le père d’Amy a signé en écrivant “Je t’aime, papa”.

Partageant la note sur Twitter, Amy, dans la légende, a écrit : « Note de mon père trouvée dans son équipement apicole neuf ans après sa mort. Il nous manque. Regarde:

Je ne m’attendais pas à ce que ce post reçoive autant d’attention, mais je pense que mon père l’aurait apprécié. Je n’ai pas de SoundCloud à brancher, alors voici une photo de nous ensemble prise l’été où il a écrit cette note. pic.twitter.com/kZuOul5jC8 – Amy Clukey (@AmyClukey) 16 août 2022

Depuis qu’elle a été partagée, la lettre a recueilli plus d’un million de likes et des centaines d’internautes ont réagi au tweet. Voyant la réponse à son message, Amy, dans le tweet suivant, a partagé une photo d’elle avec son père assis sur un quad.

Dans la légende, elle a écrit: “Je ne m’attendais pas à ce que ce message reçoive autant d’attention, mais je pense que mon père l’aurait apprécié. Je n’ai pas SoundCloud à brancher, alors voici une photo de nous ensemble, prise l’été où il a écrit cette note.

Les internautes ont trouvé la note extrêmement réconfortante, beaucoup ont pleuré en voyant le message. Un utilisateur a écrit: «Cela m’a fait pleurer. Bon papa.

cela m’a fait pleurer ;v; bon papa bon papa https://t.co/sXgEyzTkLc – BuddyBuds (@LeoOfTheWind) 16 août 2022

“OMG c’est magnifique”, a déclaré un utilisateur.

Omg c’est magnifique 💛 https://t.co/u44iTKFMln – déconstruction barista (@thepursuinglife) 16 août 2022

Cet utilisateur a dit: “Eh bien. Préparez-vous à pleurer.

Bien. Préparez-vous à pleurer. https://t.co/0CzJdmU1v0 – Trouvez GWW @ Table J-13 ECCC (@GWillowWilson) 16 août 2022

“C’est tellement précieux”, a déclaré un autre.

Alors, que pensez-vous de cela?

