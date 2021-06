Une femme trouve une bague manquante depuis 46 ans à un étranger sur les réseaux sociaux

Vous est-il déjà arrivé de perdre un bien précieux pour le retrouver alors que vous ne le recherchez pas activement ? Quelque chose de similaire est arrivé à une femme américaine. Mary Gazall-Beardslee du Michigan a perdu sa bague de classe il y a 46 ans en 1975. Mary avait perdu tout espoir de voir ses bijoux, mais le destin avait des plans différents pour elle et elle a reçu un message sur Facebook de Chris Nord. Dans son message, Chris a déclaré qu’il avait quelque chose avec lui qui lui appartenait. Mary était plus que choquée lorsqu’elle réalisa que cette « chose » dont il parlait n’était rien d’autre que sa bague perdue depuis longtemps. Parfois, les opportunités vous trouvent quand elles doivent vous trouver, et cet incident prouve que cette affirmation est juste.

Dans une interview avec WNEM-TV, elle a déclaré qu’au départ, après avoir reçu le message de Chris sur Facebook, elle était prudente avant de l’ouvrir car elle craignait qu’il ne s’agisse d’un SMS. Mais tous ses doutes ont été levés après que Chris a partagé une photo de la bague susmentionnée sur sa page Facebook. Son message a ensuite été largement partagé par de nombreuses personnes. Mary a également ajouté que Chris recherchait le propriétaire de la bague depuis 20 ans.

C’était le frère de Chris qui avait trouvé la bague dans une boîte jetée à la poubelle il y a 20 ans. Chris n’a jamais jeté la bague et a récemment décidé d’utiliser les réseaux sociaux pour accélérer sa recherche du propriétaire de la bague.

C’était un pur heureux hasard, lorsque son poste a été partagé par l’école dans laquelle Mary avait étudié – Powers Catholic High School. Le bonheur n’a connu aucune limite pour elle après avoir récupéré sa bague après 46 ans. Mary a ensuite exprimé sa gratitude envers son lycée et toutes les personnes qui ont pris leur temps et partagé le poste.

