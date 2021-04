Alors que le pays souffre de la pénurie d’oxygène, de plasma et d’autres ressources nécessaires pour traiter les patients Covid-19, une femme sur Twitter semble avoir réussi à trouver un donneur de plasma pour son amie à partir de l’application de rencontres Tinder. Mardi, l’utilisateur de Twitter Sohini Chattopadhyay a écrit sur le site de micro-blogging: «Nous avons trouvé une correspondance plasma pour notre ami grâce à Tinder». Chattopadhyay a ajouté: « Application de rencontres 1, gouvernement 0 ».

Chattopadhyay, dont l’ami de 30 ans avait contracté Covid-19, cherchait des donneurs de plasma sur plusieurs plates-formes, y compris des hôpitaux et des lignes d’assistance de la police. Mais aucun des efforts n’a porté ses fruits. Ce n’est que lorsqu’elle utilisait Tinder avec désinvolture qu’elle a trouvé un donneur. L’ami positif à Covid avait partagé son état et ses besoins sur sa bio Tinder et bientôt, elle et Chattopadhyay ont trouvé un «mec» qui était autrefois positif à Covid et avait écrit la même chose dans sa bio. Le duo s’est connecté avec lui sur l’application de rencontres et a réussi à obtenir le plasma requis.

Appelant cela «quelque chose de bien qui s’est passé à des moments étranges» dans les tweets suivants, Chattopadhyay a expliqué que bien qu’ils ne recherchaient pas activement des donneurs de plasma sur le site de rencontre, il était agréable de trouver quelqu’un qui se porte volontaire pour faire un don de plasma sur Tinder. Selon Chattopadhyay, son amie s’est rétablie et n’aurait plus besoin de dons de plasma.

L’utilisateur de Twitter a également ajouté que de nombreux utilisateurs de Tinder «sont prêts à faire un appel au don de plasma sur leur bio d’application de rencontres».

Alors que Chattopadhyay a réussi à trouver du succès à la recherche de donneurs de plasma sur Tinder, peu d’entre eux ont eu la même chance. Les patients de plusieurs endroits tels que Delhi, Karnataka, Maharashtra ont été confrontés à une pénurie de plasma. Au cours de la semaine dernière, des milliers de messages demandant des dons de plasma ont inondé les plateformes de médias sociaux. Jeudi dernier, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a abordé la question de la pénurie de plasma et a déclaré que l’efficacité du plasma dépendait du nombre d’anticorps présents. Le plasma prélevé sur une personne qui s’est rétablie de Covid-19 il y a longtemps peut ne pas être efficace, avait déclaré Kejriwal.

La thérapie plasma consiste à utiliser le plasma de patients qui se sont rétablis de Covid-19 pour traiter les patients souffrant actuellement de la maladie. Le plasma riche en anticorps peut aider à traiter l’infection chez les patients positifs.

Pendant ce temps, mercredi a vu un autre nouveau record lorsque le pays a accumulé 2 95 041 nouveaux cas, sans aucun signe que la flambée s’atténue. L’Inde a signalé 2 95 041 nouveaux cas, 2023 nouveaux décès, 1,26 lakh d’augmentation des cas actifs, 1,67 lakh de nouveaux récupérations. Mercredi est devenu le septième jour consécutif où le pays a enregistré plus de deux lakh nouveaux cas.

