Une femme trouve TIDDLYWINK dans son nez qui y est logé depuis 37 ans après avoir passé le test Covid

Une FEMME qui a vécu dans l’agonie pendant des décennies a finalement découvert la cause de sa douleur après que les médecins eurent découvert un TIDDLYWINK qui lui était resté dans le nez pendant 37 ans.

La Néo-Zélandaise Mary McCarthy, 45 ans, a déclaré que ses narines « fuyaient constamment » et qu’elle avait consulté plusieurs médecins qui avaient diagnostiqué un problème de sinus chronique.

Mary McCarthy tenant le petit clin d’œil qui lui est enfoncé dans le nez depuis des décennies Crédit : STACY SQUIRES / STUFF

Cependant, lorsque l’état de l’employé de l’hôpital de Christchurch s’est soudainement aggravé à la suite d’un test de routine de Covid, les médecins ont décidé d’enquêter.

L’un d’eux a ensuite demandé si elle avait déjà mis quelque chose dans son nez et ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle s’est souvenue d’un incident en jouant à Tiddlywinks alors qu’elle n’avait que huit ans.

Le jeu classique – auquel on joue depuis plus d’un siècle – consiste à utiliser de petits disques appelés « clins d’œil » et à les retourner dans un pot à l’aide d’un deuxième disque plus grand appelé « squidger ».

Mais Mary et ses sept frères et sœurs avaient leur propre système et mettaient un « clin d’œil » dans chaque narine avant de « les souffler » pour voir jusqu’où ils iraient.

« Une fois, j’en ai accidentellement inhalé un au lieu de le souffler, et j’avais un peu trop peur de le dire à ma mère, alors je ne l’ai pas fait », a-t-elle déclaré au média NZ Stuff.

« Je me souviens avoir été terrifié à l’époque, pensant ‘où est-il passé’. »

Elle se souvient avoir mis le disque jaune dans son nez lors d’un match avec ses frères et sœurs Crédit : Fourni

La Néo-Zélandaise a déclaré que ses narines « fuyaient constamment » Crédit : STACY SQUIRES / STUFF

Une tomodensitométrie a révélé un objet mystérieux dans le haut de son nez, bien qu’il ne ressemble pas beaucoup à un clin d’œil.

Le médecin a essayé de l’enlever pendant qu’elle était éveillée, mais elle était trop grosse et s’est avérée trop douloureuse.

Finalement, les chirurgiens ont été choqués de retirer un petit clin d’œil jaune qui s’était logé haut dans son nez.

Il y était resté si longtemps que de la matière calcifiée s’était développée autour.

Pendant l’opération, le « clin d’œil » a été poussé par le nez puis extrait par la bouche.

Les médecins ont ensuite déterminé que son test Covid avait dû déloger le disque et provoqué une nouvelle infection.

« Quand je me suis réveillé, j’ai dit : « qu’est-ce que c’était ? ». Et ils ont dit que c’était le rire de l’hôpital – un clin d’œil et qu’il n’avait même pas perdu sa couleur », a révélé Mary.

« Il y avait des calcifications autour et c’est probablement pourquoi mon nez s’était un peu tordu. »

McCarthy a déclaré qu’elle attendait maintenant avec impatience une vie avec une respiration plus facile et un nez plus droit.