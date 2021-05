Une femme trouve son billet de loterie de 1 million de dollars après l’avoir jeté «  accidentellement  ». Voici comment

Une femme du Massachusetts qui a accidentellement jeté un billet de loterie d’un million de dollars a finalement récupéré ses gains grâce à la gentillesse et à l’honnêteté des propriétaires du magasin où elle l’a acheté. Lea Rose Fiega a acheté le billet à gratter de 30 $ Diamond Millions en mars au dépanneur Lucky Stop à Southwick, près de son lieu de travail.

«J’étais pressé, à la pause du déjeuner, et je l’ai juste gratté très vite, et je l’ai regardé, et cela ne ressemblait pas à un gagnant, alors je leur ai donné pour le jeter», a-t-elle déclaré lundi.

Le billet est resté 10 jours derrière le comptoir.

«Un soir, je parcourais les billets de la poubelle et j’ai découvert qu’elle n’avait pas gratté le numéro», a déclaré Abhi Shah, le fils des propriétaires du magasin à WWLP-TV. «J’ai gratté le chiffre et il y avait 1 million de dollars sous le billet.»

Fiega est un client régulier, donc la famille savait immédiatement qui l’avait jeté.

Shah est allé voir Fiega au travail.

«Il est venu à mon bureau et a dit:« Ma mère et mon père aimeraient vous voir », a-t-elle dit. «J’ai dit » je travaille « et il a dit » non, vous devez venir « . Alors je suis allé là-bas et c’est là qu’ils me l’ont dit. J’étais totalement incrédule. J’ai pleuré, je les ai serrés dans mes bras.

Fiega a déclaré que surmonter un combat presque fatal avec COVID-19 en janvier était comme «gagner à la loterie», alors elle se sent doublement chanceuse.

«Je veux dire, qui fait ça? Ce sont des gens formidables. Je suis plus que bénie », a-t-elle déclaré.

Le magasin reçoit un bonus de 10 000 $ de la commission de loterie de l’État pour la vente du billet gagnant. Fiega a déclaré qu’elle avait donné à la famille une récompense supplémentaire. Elle garde le reste pour la retraite.

