Une femme trouve ‘Shrek’ la regardant depuis Curry

Quelles sont les chances que la nourriture se transforme en personnage de dessin animé ? Quelles que soient les chances, cette femme britannique les a battues. Lisa Edmonds a commandé ses plats à emporter habituels pour trouver une surprise. Alors qu’elle préparait son dîner, ce qui la regardait était l’ogre des marais de Dreamworks, Shrek. Le Hariyali Curry a également contribué à donner à son dîner la couleur parfaite. Lisa a pris un rapide cliché de son assiette avant de demander à son mari, Mark, de venir jeter un coup d’œil, a rapporté LADbible. C’était, après tout, quelque chose que vous ne pouvez croire que si vous voyez de vos propres yeux. Jetez un œil au cliché ici :

Pourquoi ce curry ressemble-t-il à Shrek ? pic.twitter.com/15jqQckks3 – LADbible (@ladbible) 10 octobre 2022

Bien que Lisa ait admis que le visage avait l’air trop mignon pour être mangé, elle n’a pas pu y résister car elle était affamée. Selon Ladbible, Lisa a déclaré: «C’était la chose la plus étrange. J’ai jeté le curry dans l’assiette et il y avait Shrek, clair comme le jour. Le curry est également vert vif, donc ça lui allait parfaitement. J’ai fait une double prise quand j’ai vu son visage vert me fixer – c’était tellement drôle.

Pendant ce temps, les utilisateurs des médias sociaux ont des opinions mitigées quant à savoir si le curry ressemble à Shrek ou non. Certains ont même mentionné qu’il semble que Lisa l’ait délibérément créé. Cependant, un utilisateur a eu du mal à voir Shrek dans le curry de Lisa, mais une fois qu’il l’a fait, il ne pouvait plus le voir. Le commentaire disait: «Il m’a fallu beaucoup de temps pour le voir. Puis j’ai vu son visage. Maintenant je suis un croyant…”

Il m’a fallu beaucoup de temps pour le voir, puis j’ai vu son visage, maintenant je suis un croyant…… – Craig (@guzzicraig) 11 octobre 2022

Un autre utilisateur a écrit : “Plus important encore, cela ressemble-t-il à du curry ?”

Plus important encore, cela ressemble-t-il à du curry? – Jonny Huntridge (@jhuntridge) 11 octobre 2022

“Cela ne serait pas classé comme un curry”, a commenté un troisième utilisateur.

Ne classerait pas cela comme un curry !! 🤮 —Ryan McCoy (@RyanMcCoy1980) 10 octobre 2022

De nombreux utilisateurs avaient du mal à aimer le curry vert. On a même mentionné que s’il n’est pas rouge, ce n’est pas du curry. Cependant, pour Lisa, il s’agissait de sa commande habituelle de poulet au curry de style nord-indien avec du riz pilaf, du Saag aloo et des pommes de terre Bombay. Lisa a également mentionné que si son fils de 14 ans, Harrison, ne semblait pas comprendre la blague, son mari et elle ont trouvé leur dîner créatif hilarant.

