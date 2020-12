J’ai donc laissé un tas de ma matrice qui avait de petites imperfections et lui ai laissé une autre note et aussi une petite note supplémentaire pour ses parents avec mon nom et mon numéro de téléphone afin qu’ils puissent me contacter et savoir que je n’étais pas un peu flippant en laissant des notes pour leur petit enfant: pic.twitter.com/89B5PcpxBa

– kelly victoria (@saysthefox) 12 décembre 2020