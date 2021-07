Une femme trouve deux jaunes dans plusieurs œufs qu’elle a achetés ensemble, les internautes restent surpris

Les coïncidences étranges ne manquent pas dans le monde. Cependant, ce qui s’est récemment passé avec une femme en Grande-Bretagne ne peut être décrit que comme «hors du monde», car il ne peut y avoir vraiment aucune explication logique à une coïncidence aussi énorme et étonnante.

Dimanche, Christine Hill, une habitante de Liverpool, était revenue après avoir fait ses courses dans le supermarché local Aldi. À son retour, elle ouvrit la boîte d’œufs qu’elle avait achetée et une surprise l’attendait. Lorsqu’elle a partagé l’incroyable incident avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, on lui a dit qu’il s’agissait d’un événement extrêmement rare qui a lieu avec une personne sur 7 millions.

Alors, qu’est-ce que Christine a trouvé dans l’œuf qui a pris d’assaut ses réseaux sociaux ? Généralement, les œufs n’ont qu’un seul jaune, mais dans certains cas, deux jaunes peuvent également être trouvés dans un œuf. C’est un événement relativement rare, mais il arrive. Maintenant, ce qui s’est passé dans le cas de Christine était encore plus déroutant. Dès qu’elle a commencé à casser les œufs, elle a vu qu’ils avaient tous, oui, tous avaient des jaunes doubles. Quand elle a cassé le premier œuf, elle a trouvé un double jaune. Imperturbable, elle a craqué le second. À sa grande surprise, le second avait également deux jaunes. Perplexe, elle continua à casser un œuf après l’autre, mais tous les œufs, jusqu’au sixième, avaient deux jaunes.

Maintenant, c’est en effet un événement très rare et spécial qui se produit avec n’importe qui, et il va sans dire que cet incident a fait sensation sur les réseaux sociaux.

