Une femme trisomique perd un recours juridique au Royaume-Uni pour arrêter les avortements de bébés handicapés à naître

Une femme qui a contesté la loi britannique sur l’avortement qui permet aux parents d’interrompre une grossesse en cas d’anomalie fœtale grave jusqu’à la naissance a perdu son procès.

S’adressant à Sky News avant la décision, Heidi Crowter a déclaré que si elle perdait devant la Haute Cour, elle ferait appel de la décision et continuerait d’exiger la fin des lois sur l’avortement « carrément discriminatoires ».

Crowter, qui s’est marié l’année dernière, a déclaré: « Je n’aime pas avoir à justifier mon existence; cela me donne l’impression que je n’ai pas autant de valeur que quelqu’un d’autre. Cela me donne l’impression que je ne devrais pas être ici. »

Les avortements peuvent avoir lieu au cours des 24 premières semaines de grossesse en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Ils doivent être approuvés par deux médecins, qui conviennent qu’avoir le bébé poserait un plus grand risque pour la santé physique ou mentale de la femme qu’une interruption de grossesse.

Après 24 semaines, une femme peut subir un avortement si elle risque de subir de graves blessures physiques et mentales, ou si le fœtus a un handicap, y compris le syndrome de Down.

Au début du jugement de deux juges de haut rang, ils écrivaient : « Les questions qui ont donné lieu à cette réclamation sont très sensibles et parfois controversées.

« Ils génèrent des sentiments forts, de tous les côtés du débat, y compris des divergences de vue sincères sur les questions éthiques et religieuses.

« Ce tribunal ne peut pas entrer dans ces controverses; il doit trancher l’affaire uniquement conformément à la loi. »

Crowter a déclaré qu’elle était « vraiment bouleversée » par le jugement, mais a ajouté: « Je continuerai à me battre. »

S’exprimant aux côtés de son mari James Carter, elle a déclaré: « Je suis vraiment contrariée de ne pas gagner, mais le combat n’est pas terminé.

« Les juges pourraient ne pas penser que cela discrimine contre moi, le gouvernement pourrait ne pas penser qu’il discrimine contre moi, mais je vous dis que je me sens discriminé et que le verdict ne change pas ce que moi et des milliers de membres de la communauté trisomique ressentons. .

« Nous sommes confrontés chaque jour à la discrimination dans les écoles, sur le lieu de travail et dans la société. Grâce au verdict, les juges ont également confirmé la discrimination dans l’utérus.

« C’est un jour très triste mais je vais continuer à me battre. »

L’action en justice conjointe a également été intentée par Maire Lea-Wilson, la mère d’un bébé trisomique.

Lea-Wilson a déclaré: « Je suis une mère et j’aime et apprécie mes deux garçons de la même manière.

« Le jugement de la Haute Cour d’aujourd’hui dit effectivement que mes deux fils ne sont pas considérés comme égaux aux yeux de la loi et je suis incroyablement triste et déçu que la cour ait choisi de ne pas reconnaître la valeur et la valeur des personnes atteintes du syndrome de Down, comme mon fils Aidan.

« Les personnes trisomiques sont confrontées à la discrimination dans tous les aspects de la vie, la pandémie de COVID mettant vraiment en lumière les conséquences dangereuses et mortelles que cela peut avoir.

« Cette décision tolère la discrimination, en cimentant la croyance dans la société que leur vie n’est pas aussi précieuse que la vie des personnes sans handicap. »

Cependant, le British Pregnancy Advisory Service (BPAS) a déclaré que les femmes doivent avoir le droit de « prendre des décisions difficiles dans des situations déchirantes ».

La directrice générale de BPAS, Clare Murphy, a déclaré qu’une modification de la loi « obligerait les femmes à poursuivre à terme des grossesses présentant de multiples anomalies et à accoucher lorsque les chances de survie sont incertaines ou inconnues ».

Elle a déclaré que la distinction entre une anomalie fœtale mortelle et non mortelle n’est « pas une ligne blanche claire » et que les femmes devraient être en mesure de prendre des décisions difficiles dans « le contexte de complexités médicales importantes ».

Murphy a déclaré que la loi actuelle donne aux femmes le temps de comprendre les implications d’un diagnostic et de ne pas se sentir précipitées dans une décision.

« Les affections diagnostiquées plus tard pendant la grossesse peuvent être incroyablement complexes et très difficiles pour les femmes et leurs partenaires », a-t-elle déclaré. « Les femmes sont celles qui sont les mieux placées dans ces circonstances pour déterminer ce qui est bon pour elles dans le contexte de leur propre vie. »

Elle a déclaré que le droit des femmes d’interrompre une grossesse « doit être considéré comme distinct » d’une société qui promeut l’égalité des droits pour les personnes handicapées.

