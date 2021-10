Une femme tribale d’Odisha appelée «reine de l’eau» après avoir creusé un puits de 500 pieds en une semaine

Malati Shisha, une fille tribale de la région de Ghati du district de Malkangiri à Odisha, est devenue le sujet de conversation de l’État après avoir creusé un puits de 500 pieds de profondeur en une semaine.

Fille d’un pari quotidien, elle a terminé sa maîtrise en arts, mais n’a pas encore trouvé d’emploi. De retour dans son village après avoir terminé ses études à Bhubaneswar, elle a découvert que la pénurie d’eau rendait la vie difficile pour les villageois. Elle a décidé de prendre les choses en main et a commencé à creuser le puits. Elle a été aidée dans sa mission par son père, son frère et ses quatre sœurs. Suivant son exemple, d’autres ont aussi commencé à creuser et maintenant, il y a 3-4 puits dans la région. Ainsi, la mesure prise par Malathi a pu résoudre une menace de longue date à laquelle le village était confronté. Son travail lui a valu le titre de « reine de l’eau ».

Malati a déclaré : « J’ai vu que les villageois étaient confrontés à de nombreux problèmes en raison de la pénurie d’eau et j’ai décidé de prendre des mesures pour résoudre le problème. Maintenant, tout le monde a accès à l’eau potable. »

Les bénéficiaires de cet acte altruiste ont exprimé leur gratitude à Malati. Dambaru Dhangada Majhi, un villageois, a déclaré : « Nous bénéficions de l’utilisation de l’eau du puits creusé par Malati et ses sœurs. Elle a fait un travail noble. »

