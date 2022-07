Une femme traverse des voies ferrées avec des bagages à l’approche d’un train à grande vitesse

Malgré plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrant comment traverser des voies ferrées peut entraîner des blessures mortelles, les gens continuent de prendre le «raccourci». Une vidéo récente partagée sur Twitter par l’officier de l’IAS Awanish Sharan montre comment une femme a fait une course rapide sur la piste pour jeter ses bagages. Elle est ensuite retournée vers ses compagnons quelques secondes avant le passage d’un train à grande vitesse.

La vidéo montre une famille debout entre deux voies ferrées. Alors que le train d’où la vidéo a été enregistrée était à l’arrêt, un train s’approchait de la voie de l’autre côté. On pouvait voir une femme vêtue d’un kurti rose courir vers l’autre côté de la voie malgré le klaxon du train de plus en plus fort à chaque seconde.

Ce n’est pas seulement la femme qui a traversé la voie en courant, mais aussi quelques autres passagers qui se sont précipités de l’autre côté. Cependant, les choses ont pris une tournure plus dangereuse lorsque la femme est retournée vers les membres de sa famille qui attendaient de l’autre côté de la piste. Alors qu’elle se retournait et revenait, le train n’était qu’à quelques mètres d’elle. La femme et trois membres de sa famille ont pu être vus assis pour réduire l’impact du train qui les a dépassés à quelques centimètres de là.

La vidéo a été partagée sur Twitter mardi et a été visionnée plus de 2,8 lakh fois. Le bureaucrate a partagé la vidéo avec une légende qui disait : « La vie est à vous. C’est ta décision.”

Un usager a demandé pourquoi les passagers avaient débarqué du train à un endroit où il n’y avait pas de quai adéquat. Le commentaire disait : « Bina Station ke kyun train stop kia yaha par (Sans quai, pourquoi le train s’est-il arrêté ici ?). C’est tellement risqué. Les chemins de fer indiens devraient prendre cette mesure.

Bina Station k kyun train arrêté kia yaha pr. C’est tellement risqué. Les chemins de fer indiens devraient prendre cette mesure — Shyam (@DibyayotiShyam) 20 juillet 2022

Un autre utilisateur a expliqué la raison pour laquelle les passagers pourraient risquer leur vie alors que le commentaire disait: «Ils cherchent à économiser quelques dollars en descendant dans un endroit plus proche de chez eux. C’est ce que la pauvreté vous fait. Économiser quelques dollars devient plus important que de sauver des vies humaines. Les riches ne comprendront jamais cela.

Ils cherchent à économiser quelques dollars en se rendant à un endroit plus proche de chez eux. C’est ce que la pauvreté vous fait. Économiser quelques dollars devient plus important que de sauver des vies humaines. Les riches ne comprendront jamais cela. #la pauvreté – GoodCitizen (@ GoodCitizen2k19) 20 juillet 2022

