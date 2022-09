Une femme s’est échappée de justesse alors qu’elle tentait de traverser les voies ferrées à la gare de Shikohabad dans l’Uttar Pradesh. Elle a été sauvée à temps par un employé de chemin de fer alerte qui l’a tirée sur le quai quelques minutes avant qu’un train ne traverse la gare. L’incident a été capté par une vidéosurveillance installée à la gare.

Firozabad, UP | Nous avons repéré une femme traversant la voie ferrée à l’approche d’un train. Pendant que je courais d’un bout, un autre agent des chemins de fer courait de l’autre. Il a réussi à la rejoindre juste à temps. Elle a été sauvée : GRP Constable, Shivlal Meena pic.twitter.com/t5XwvTyajQ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) 9 septembre 2022

Dans le clip, on voit une femme traverser une voie ferrée pour atteindre le quai de l’autre côté. Elle garde son sac sur la plate-forme mais a du mal à grimper dessus. Après quelques tentatives infructueuses, elle se rend compte qu’un train était sur le point d’entrer dans la gare et semble crier à l’aide.

Un employé des chemins de fer aperçoit la femme et se précipite vers elle. Il attrape rapidement sa main et la met en sécurité. Quelques secondes après être montée sur le quai, elle ramasse sa bouteille juste au moment où le train passe devant elle à une vitesse significative.

Selon l’agence de presse ANI, lorsque la femme était coincée sur la voie ferrée, elle a été repérée par l’agent Shivlal Meena de la police gouvernementale des chemins de fer (GRP) et un employé des chemins de fer. Ils sont tous les deux passés à l’action et ont couru pour la sauver. Le membre du personnel a pu l’atteindre en premier et l’a tirée juste à temps.

Le clip effrayant est largement partagé sur Twitter où beaucoup ont félicité le membre du personnel alerte pour son intervention opportune.

“En saluant l’officier qui l’a fait, la dame de l’autre agit comme si de rien n’était”, a écrit un internaute.

Saluant l’officier qui l’a fait, la dame de l’autre agit comme si de rien n’était — ಕಾಕಾಸಾಹೇಬ್ ಬಾದಾಮಿ🇮🇳 🚩 (@KakasahebBadami) 10 septembre 2022

Certains ont également reproché à la femme d’avoir agi de manière irresponsable et d’avoir couru chercher sa bouteille d’eau. “Elle a été sauvée “deux” fois en fait”, a écrit une personne.

Elle a été sauvée “deux” fois en fait — Basudeb Chandra (@BasudebChandra_) 9 septembre 2022

Un autre a écrit: “Elle était prête à risquer sa vie pour la deuxième fois pour obtenir cette bouteille … wow!”

Elle était prête à risquer sa vie pour la deuxième fois pour obtenir cette bouteille… wow ! — coco (@ChocolateGinTin) 9 septembre 2022

Plus tôt ce mois-ci, le ministère des Chemins de fer avait partagé une vidéo sur Twitter où des membres du FPR alertés ont empêché un homme de passer sous un train en marche. Le passager tentait de débarquer d’un train en marche lorsqu’il a glissé et était sur le point de s’insérer dans l’espace entre le quai et le train. Tout en partageant la vidéo, le ministère a exhorté les passagers à ne jamais descendre d’un train en marche ou à essayer d’en monter un car cela peut s’avérer fatal.

