Une femme travaillant sur un assemblage de la Grande Muraille de Chine étourdit Twitter

Internet permet aux artistes de toucher un large public. Cela aide non seulement les artistes, mais aussi ceux qui recherchent de belles œuvres d’art qu’ils ne rencontrent généralement pas. L’objectif est d’apprécier les artistes qui nous apportent leurs styles artistiques uniques via les plateformes de médias sociaux. Une de ces vidéos d’une femme travaillant sur un assemblage a été publiée sur Twitter.

Qu’elle est belle cette oeuvre 💛 pic.twitter.com/PQlrgAPj3F — Monde de l’art (@Artsandcultr) 2 septembre 2022

La vidéo intitulée “Quelle est belle cette œuvre d’art” montre une femme asiatique travaillant sur un assemblage de la Grande Muraille de Chine. Le réglage fin qui va dans l’œuvre d’art est fou. La vidéo de 30 secondes montre l’œuvre d’art en plusieurs parties et la femme travaillant sur des points spécifiques. La vidéo se déroule ensuite et montre l’ensemble de l’œuvre. L’artiste fait un excellent travail pour recréer le paysage à couper le souffle de la Grande Muraille de Chine.

Cela rend l’œuvre d’art non seulement belle mais aussi bien détaillée. La femme utilise du Plâtre de Paris pour construire l’Assemblage sur une toile blanche. Bien qu’il n’y ait pas de couleurs utilisées, l’œuvre est splendide.

La vidéo de l’œuvre d’art séduisante a plus de 11 lakh de vues sur la plateforme de microblogging. La vidéo a accumulé un nombre énorme de vues et plus de 27,8 000 likes en seulement trois jours. Les personnes dans la section des commentaires ont félicité l’artiste pour son travail.

En plus de cela, certains utilisateurs ont également partagé des vidéos d’autres artistes travaillant de la même manière sur un assemblage de la Grande Muraille de Chine, mais celui-ci montre une version colorée et une version plus grande de l’architecture miniaturisée. La vidéo de 26 secondes montre une personne travaillant sur un mur au lieu d’une toile et il peint même l’Assemblage en lui donnant une sensation réaliste.

