Une femme traquée en contrôlant son ex critique eBay et Amazon pour avoir vendu des appareils de traque « traqueur de femme » pour seulement 8 £

Une FEMME qui a été harcelée par son ex-petit ami contrôlant a fustigé eBay et Amazon pour avoir vendu des trackers « femme » et « conjoint » pour aussi peu que 8 £.

Bethany Eagle, 39 ans, avait un appareil sinistre planté dans sa voiture – et a été horrifiée que les gadgets de harcèlement criminel soient si facilement accessibles pour les gens à acheter en ligne.

Une simple recherche d’un « traqueur de femme » donne des appareils répertoriés pour « trouver un conjoint infidèle »

Bethany Eagle a été harcelée par son ex-petit ami – et a trouvé le traqueur lorsqu’elle a emmené sa voiture au garage

Les appareils peuvent être achetés pour aussi peu que 8 £ en ligne et sont répertoriés sous des termes terrifiants tels que «trouver des conjoints infidèles» et «suivre la voiture de votre femme».

Un tracker à 15 £ sur Amazon a été commercialisé comme « parfait pour suivre les conjoints », classé trois étoiles et même livré le lendemain.

Et pour 25 £ sur eBay, on a dit aux harceleurs qu’ils pouvaient suivre la voiture de leur femme sans qu’aucun « fils délicats » ne gêne.

Le site Web a même proposé l’article en tant que suggestion, informant les utilisateurs que 161 avaient déjà été vendus et que les appareils étaient « presque partis ».

Les deux détaillants en ligne ont déclaré qu’ils examinaient les annonces concernées – eBay supprimant celles signalées par le Sun Online.

Women’s Aid, un organisme de bienfaisance national cherchant à mettre fin à la violence domestique à l’égard des femmes, a déclaré que les conclusions étaient « vraiment préoccupantes », ajoutant que les prestataires devraient prendre cela « extrêmement au sérieux ».

TRAQUER L’ENFER

Et les femmes ont dénoncé le fait d’être harcelées à l’aide d’appareils similaires – une victime de harcèlement criminel en voiture a déclaré qu’il était « horrible » de voir avec quelle facilité les gens peuvent mettre la main sur des trackers.

Mme Eagle a été harcelée par son ex-petit ami qui a placé un tracker sur sa voiture et a fait couper une deuxième clé pour le véhicule.

Elle n’a trouvé l’appareil sinistre que lorsqu’elle a emmené sa voiture dans un garage pour effectuer des travaux en novembre dernier.

Parlant de son calvaire, Bethany de Newquay, Cornwall a déclaré: « Je voulais juste vomir – je ne pouvais pas du tout le comprendre. Il a ensuite dit que ce n’était pas un dispositif de suivi officiel – ils sont juste collés.

« Cela lui permet de savoir quand j’allume le moteur, et cela lui permet de savoir quand je l’éteins.

TRACKER DE VOITURE

« Vous ne penseriez jamais que dans un million d’années quelqu’un vous ferait ça.

« C’est insondable qu’il soit apparu sur Internet, qu’il ait trouvé ce qu’il voulait, qu’il soit arrivé, et il s’est juste posé la question, l’a rapidement mis et s’est éloigné. »

Son ex-partenaire a plaidé coupable de harcèlement criminel en juin 2021 – et elle a aujourd’hui critiqué les détaillants en ligne, ajoutant qu’elle était « abasourdie » par la facilité d’achat des traqueurs nuisibles.

L’homme de 39 ans a déclaré au Sun Online: « C’est horrible, il ne devrait pas être si facile pour les gens de mettre la main sur des » trackers « pour garder un œil sur leurs partenaires ou leurs ex.

« Je pensais que si vous cherchiez cela, vous étiez une personne sinistre ou obscure et vous deviez obtenir l’aide d’un détective privé.

« Je n’aurais jamais imaginé que ce genre de chose était facilement disponible sur des sites comme Amazon – c’est le genre de chose que vous pensez n’exister que dans les séries télévisées.

« J’ai été abasourdi de voir à quel point ils sont facilement accessibles et informatifs. Si vous n’avez qu’une recherche rapide sur Amazon et que vous le saisissez, cela s’affiche. C’est trop facile pour les prédateurs. »

Elle a déclaré que l’impact du harcèlement « m’a rendu fou ».

‘GOBSMACQUÉ’

« J’ai été tellement paranoïaque, tellement nerveux. Chaque matin, chaque soir, je serais certain d’être surveillé. »

Parlant du manque de contrôles de sécurité lorsque les gens vont acheter les articles, elle a ajouté: « Je pense que vous devriez avoir à répondre à une sorte de critères pour pouvoir faire un achat comme ça.

«Je trouve qu’il est difficile de le mettre en mots, c’est la violation, et de voir que c’est si facile. Une partie de moi se sent en colère, je suis toujours sous le choc.

« Votre personne moyenne ne devrait pas être capable de suivre quelqu’un. Ils devraient juste être à des fins de sécurité. »

La présentatrice météo de Good Morning Britain, Ruth Dodsworth, a également été victime d’un suivi de voiture par son mari contrôlant – avant qu’il ne soit emprisonné pendant trois ans.

Ruth, 46 ans, a décidé de quitter son mari après 17 ans de mariage après l’avoir bombardée de plus de 150 appels téléphoniques en une journée.

Mais après leur séparation, il a placé un dispositif de localisation sous le volant de sa voiture afin de pouvoir surveiller où elle se trouvait.

Après avoir recherché un « traqueur de conjoint », les harceleurs peuvent acheter l’article sans tracas – même avec une livraison le lendemain

Ruth Dodsworth, 46 ans, a été harcelée par son mari après avoir placé un tracker dans sa voiture

Le procureur Claire Pickthall a déclaré: « Il y avait un soupçon que l’accusée avait placé un tracker sur la voiture qu’elle conduisait maintenant.

« Elle rentrait chez elle en voiture depuis un endroit relativement éloigné et lorsqu’elle revenait, l’accusé a été vu se diriger vers elle sans apparemment aucune raison de se trouver dans cette zone à ce moment-là.

« En raison des inquiétudes, elle a emmené la voiture dans un garage et le personnel a été invité à rechercher un tracker sur le véhicule car elle a expliqué qu’elle craignait que son ex-mari ne l’ait placé sur la voiture. »

Interrogé sur les annonces par le Sun Online, un porte-parole d’eBay a déclaré : « Nous n’autorisons pas les annonces qui encouragent ce genre de comportement.

« Nous avons supprimé les articles et pris les mesures appropriées contre les vendeurs. »

Un porte-parole d’Amazon a déclaré: « Amazon étudie la question » et a refusé de commenter davantage.

Suzy Lamplugh Trust, un organisme de bienfaisance contre la violence domestique qui gère également la National Stalking Helpline, a condamné les conclusions – d’autant plus que l’utilisation de dispositifs de suivi a augmenté pendant le verrouillage.

Il est essentiel que les entreprises mettent en place des mesures efficaces pour minimiser l’utilisation abusive de la technologie pour perpétrer des comportements tels que le harcèlement et le harcèlement. Violet Alvarez, agente du Suzy Lamplugh Trust

Violet Alvarez, responsable principale des politiques et des campagnes pour le Trust, a déclaré : « Le harcèlement criminel est un crime de terreur psychologique qui affecte une femme sur cinq et un homme sur 10 et peut avoir un impact dévastateur sur la vie des victimes et leur santé mentale.

« Le harcèlement en ligne et les comportements nuisibles, en particulier, ont augmenté au cours de la dernière année avec l’épidémie de Covid-19, y compris l’utilisation de dispositifs de suivi.

« Il est essentiel que les entreprises mettent en place des mesures efficaces et appropriées pour minimiser l’utilisation abusive de la technologie pour perpétrer des comportements tels que le harcèlement et le harcèlement et mieux assurer la sécurité des victimes de harcèlement. »

Teresa Parker, responsable des médias et des communications chez Women’s Aid : « C’est vraiment inquiétant que vous puissiez aller sur des sites et rechercher sous « femme traqueur » et que cela ne soit pas bloqué par le fournisseur – c’est un cadeau pour les agresseurs domestiques, qui de plus en plus utiliser la technologie pour contrôler et intimider.

‘VRAIMENT CONCERNANT’

« Être suivi par la technologie, par un partenaire actuel ou ancien, signifie que chaque moment de votre vie est sous surveillance, ce qui peut entraîner à la fois une menace physique et des dommages psychologiques.

« Le contrôle coercitif est interdit par la loi en Angleterre et au Pays de Galles depuis 2015, et pouvoir rechercher un outil pour contrôler votre partenaire est quelque chose que les prestataires doivent prendre très au sérieux. »

Bien qu’il soit légal d’acheter un traceur GPS pour voiture, la façon dont vous l’utilisez peut être illégale – et en installer un peut être considéré comme un espionnage ou une atteinte à la vie privée.

La loi de 1998 sur les droits de l’homme stipule que « la vie privée et familiale, son domicile et sa correspondance » doivent être respectés – tandis que la loi de 2012 sur la protection des libertés a identifié le harcèlement criminel comme une infraction pénale.

Cela intervient alors que le gouvernement réprime le harcèlement sexuel dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles.

Les mesures comprennent une campagne publique « axée sur la création d’un changement de comportement » qui, espère-t-il, remettra en question la misogynie dans la société, ainsi que des engagements pour garantir que la police sache comment répondre efficacement aux allégations.

Lançant la stratégie hier, la ministre de l’Intérieur Priti Patel a déclaré : « La sécurité des femmes et des filles à travers le pays, où qu’elles se trouvent, est une priorité absolue pour moi.

« Il est inacceptable que les femmes et les filles soient toujours victimes de harcèlement, d’abus et de violence, et je n’accepte pas que la violence à l’égard des femmes et des filles soit inévitable.

« Je suis déterminé à donner à la police les pouvoirs dont elle a besoin pour réprimer les coupables et s’acquitter de son devoir de protéger le public tout en offrant aux victimes les soins et le soutien qu’elles méritent.

« Cette stratégie, façonnée par les réponses de ceux qui se sont courageusement manifestés et ont partagé leurs histoires et leurs expériences, apportera un changement réel et durable. »

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le « 55 ».

Gardez toujours de l’argent sur vous, y compris de la monnaie pour un billet de téléphone public ou de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid propose un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.