Une femme transportée d’urgence à l’hôpital après une explosion de gaz à la maison alors que des photos choquantes révèlent un carnage

Une femme âgée a été transportée d’urgence à l’hôpital après une explosion de gaz présumée.

Le public a été averti d’éviter la zone du parc Kylemore à Derry, en Irlande du Nord.

Une personne a été transportée à l’hôpital à la suite de l’explosion de gaz présumée Crédit : Appuyez sur Eye

La propriété semble avoir été gravement endommagée par l’explosion présumée Crédit : Appuyez sur Eye

La police et les pompiers sont sur place Crédit : Appuyez sur Eye

Le retraité a été soigné sur place par des ambulanciers avant d’être transporté à l’hôpital.

Le service d’ambulance d’Irlande du Nord a déclaré avoir reçu un rapport d’explosion de gaz à 11 h 53 aujourd’hui.

Un porte-parole a déclaré: «Le NIAS a dépêché une équipe d’urgence sur l’incident. Après évaluation et traitement initial sur les lieux, un patient a été transporté en ambulance à l’hôpital d’Altnagelvin.

La police a déclaré qu’elle était également sur les lieux et a déclaré qu’elle fournirait d’autres mises à jour en temps voulu.

“Nous continuerons à soutenir le service d’incendie et de sauvetage d’Irlande du Nord dans son enquête”, a déclaré un officier.

Le conseiller du Sinn Fein, Conor Heaney, qui s’est rendu sur les lieux, a déclaré que la maison était “largement endommagée et pas structurellement saine”.

Il a dit que la femme qui a été blessée était âgée.

Il a déclaré à BBC NI: “Les voisins ont enfoncé sa porte et lui ont administré les premiers soins et l’ont retirée de la propriété.

“Une infirmière de l’autre côté de la rue l’a aidée.”

Shauna Cusack, conseillère du Parti social-démocrate et travailliste, a déclaré dans un message sur Facebook: «Je viens d’être sur les lieux à Kylemore. C’est pire que ce que l’on pensait initialement avec la vieille dame emmenée à l’hôpital. Pensées et prières avec elle et sa famille pour qu’elle aille bien.

Les fenêtres ont été soufflées et le toit endommagé Crédit : Facebook/Cllr Shauna Cusack

Des débris de l’explosion apparente jonchent le jardin Crédit : Facebook/Cllr Shauna Cusack

La personne a été soignée sur place avant d’être transportée à l’hôpital Crédit : Appuyez sur Eye