Le journal Haaretz a rapporté que le détenu, identifié dans les médias uniquement comme L., a été transféré de Neve Tirtza, la seule prison pour femmes d’Israël, à Nitzan, une prison pour hommes, le 29 mars.

La détenue était initialement arrivée à la prison pour femmes et y avait passé cinq jours en isolement, temps accordé aux autorités pour décider où loger les personnes transgenres. Les fonctionnaires ont ensuite décidé de relocaliser L., la citant «Apparence masculine».

Un conseiller du service juridique de la prison, Michael Avitan, a décrit le détenu en utilisant des pronoms masculins et a déclaré au tribunal d’instance de Tel Aviv, qui avait précédemment décidé que L. devait être renvoyé à Neve Tirtza, qu’une prison pour femmes était «Ne convient pas à ses besoins.»

Selon Haaretz, la réglementation pénitentiaire du pays permet d’examiner les cas de détenus transgenres sur une base individuelle, ce qui comprend une évaluation de leur « apparence » et «L’étape de l’attribution de l’identité de genre» ils ont atteint.

L. aurait cessé de prendre des inhibiteurs de la testostérone et des œstrogènes après une réaction allergique présumée à l’une des hormones. Le journal a cité une lettre de son médecin demandant aux autorités pénitentiaires «Traitez-la comme une femme.»

La détenue a finalement été autorisée à rester dans une prison pour femmes après que son avocat ait fait appel à la Cour suprême d’Israël. À ce moment-là, L. avait déjà passé 10 jours en isolement dans une prison pour hommes, ce qui était contraire aux règlements, a déclaré Haaretz.

L. a été arrêté le 22 mars pour avoir prétendument tenté d’extorquer de l’argent à des hommes juifs ultra-orthodoxes de Tel Aviv qui avaient eu des relations sexuelles avec des prostituées. Elle nie les accusations.

Depuis 2016, les détenus transgenres doivent être placés en isolement uniquement pour des infractions disciplinaires et ne pas y être détenus indéfiniment par mesure de précaution. Ils sont autorisés à participer à toutes les activités de la prison aux côtés des détenus cisgenres.

La question des détenus transgenres était à l’honneur en Californie ce mois-ci, où une nouvelle loi autorise le transfert des détenus transgenres et non binaires dans des prisons correspondant à leur identification. Plus de 260 demandes de ce type ont été reçues depuis le début de cette année, et quatre ont déjà été accordées, selon les responsables des services correctionnels de Californie.

Le Los Angeles Times a rapporté que, alors que certaines femmes transgenres étaient soulagées d’échapper à l’environnement dangereux d’une prison pour hommes, les détenues dans les prisons pour femmes craignaient que l’arrivée de ces prisonniers n’augmente la violence dans leurs propres institutions.

