Une femme transgenre poignardée à mort en Géorgie suite à une controverse sur le projet de loi LGBTQ | Actualités LGBTQ

Kesaria Abramidze, un mannequin transgenre, est tué en Géorgie, ce qui suscite des inquiétudes quant aux droits et à la sécurité des LGBTQ.

Un mannequin transgenre géorgien et personnalité publique de premier plan a été poignardé à mort dans son appartement lors d’une attaque « préméditée », selon les autorités, sur fond de critiques de la répression gouvernementale contre les droits LGBTQ.

L’actrice et influenceuse Kesaria Abramidze, 37 ans, a été tuée mercredi dans une attaque au couteau, au lendemain de l’adoption en dernière lecture d’un projet de loi en faveur des « valeurs familiales ». Ce texte a été comparé à la loi russe sur la « propagande gay » et critiqué par l’Union européenne et des groupes de défense des droits de l’homme, qui le jugent stigmatisant les personnes LGBTQ.

Abramidze a été la première personne en Géorgie à révéler publiquement son identité transgenre. Elle a représenté le pays au concours Miss Trans Star International en 2018 et comptait plus de 500 000 abonnés sur Instagram.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré jeudi qu’elle avait subi de « multiples blessures par arme blanche » et qu’il enquêtait sur un « meurtre prémédité commis avec une cruauté particulière et des circonstances aggravantes pour des raisons de genre ».

Les médias géorgiens ont rapporté que la police avait arrêté un suspect de sexe masculin.

Les critiques accusent depuis longtemps le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, d’attiser l’homophobie et la transphobie et de promouvoir un programme anti-occidental et antilibéral avant les élections du mois prochain.

La présidente pro-UE Salomé Zourabichvili, en désaccord avec le gouvernement, a condamné le « meurtre horrible » dans une publication sur Facebook, déclarant que « la tragédie doit réveiller la société géorgienne ».

Mme Abramidze avait elle-même critiqué l’approche du gouvernement en matière de violences conjugales et de droits des femmes. En avril, elle avait déclaré avoir été contrainte de fuir temporairement à l’étranger, craignant pour sa vie après les agressions de son ancien partenaire.

« Non au féminicide qui est devenu si fréquent dans notre pays ! », a-t-elle posté.

Le médiateur des droits de l’homme de Géorgie a déclaré en 2022 que « les personnes LGBT+ sont confrontées à une discrimination et à une violence persistantes dans toutes les sphères de la vie ».

Les dernières mesures, qui doivent être promulguées par Zurabishvili ou le président du Parlement, « concernent la restriction, dans les établissements d’enseignement et les émissions de télévision, de la propagande des relations homosexuelles et de l’inceste ».

Elle interdit également la transition de genre, l’adoption par les couples de même sexe et les personnes transgenres, et annule les mariages homosexuels célébrés à l’étranger.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont critiqué cette formulation, qui placerait les relations LGBTQ sur un pied d’égalité avec l’inceste. Amnesty International a qualifié ces mesures d’« homophobes et transphobes ». Et Bruxelles a déclaré que le projet de loi « porte atteinte aux droits fondamentaux des Géorgiens et risque de stigmatiser et de discriminer davantage une partie de la population ».

Cette décision intervient moins d’un an après que le gouvernement a adopté un autre projet de loi controversé sur les « agents étrangers », déclenchant des manifestations et des tensions politiques pendant des mois.

Ce projet de loi oblige les médias et les ONG à s’enregistrer comme « poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère » s’ils reçoivent plus de 20 % de leur financement de l’étranger. Beaucoup considèrent qu’il s’inspire d’une législation similaire en vigueur en Russie, qui a été utilisée pour réprimer les opposants politiques et les dissidents du Kremlin.