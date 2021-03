Une femme transgenre expulsée de l’armée sud-coréenne est retrouvée morte

«Je veux montrer que je peux être un excellent soldat qui aide à défendre ce pays quelle que soit mon identité sexuelle», a déclaré Mme Byeon en larmes lors d’une conférence de presse après sa libération. «S’il vous plaît, donnez-moi cette chance.»

Le cas de Mme Byeon a mis à nu le sort auquel les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres sont souvent confrontés dans la société socialement conservatrice de la Corée du Sud, en particulier dans ses forces armées. Les gays et autres soldats se plaignent depuis longtemps de discrimination et d’abus. Les homosexuels et les lesbiennes ne sont pas exclus du service, mais ils ont fait l’objet d’enquêtes menées par des responsables militaires. Les personnes transgenres, cependant, n’ont pas le droit de rejoindre les forces armées, car elles sont classées par l’armée comme souffrant de «troubles» mentaux et physiques.

Dans une décision de l’année dernière, un tribunal de district a officiellement reconnu Mme Byeon comme étant une femme. Après que sa demande initiale de réintégration ait été rejetée par les militaires, Mme Byeon a poursuivi les militaires, arguant que sa libération était illégale. La première audience dans l’affaire devait avoir lieu le mois prochain devant un tribunal militaire.

L’armée a exprimé ses condoléances pour sa mort, mais a refusé de faire d’autres commentaires.