Une femme transfère accidentellement son salaire à un étranger, il lui dit de le considérer comme un “don”

Le paiement en ligne nous a facilité la vie. Nous pouvons désormais effectuer des transactions par téléphone sans avoir à attendre dans une banque ou à nous rendre au guichet automatique pour retirer de l’argent. Mais parfois, ces transactions en ligne peuvent mal tourner si elles ne sont pas effectuées avec soin. Une femme malaisienne nommée Fahada Bistari s’est rendue sur TikTok pour partager comment elle voulait envoyer son premier salaire à sa mère mais l’a accidentellement transféré à un inconnu. Selon Times Now, elle a déclaré dans la vidéo: “Aujourd’hui, j’ai reçu mon premier salaire. Ce n’est pas beaucoup car je venais de travailler quelques jours. J’ai remis l’argent à ma mère, mais pour faire court, je l’ai accidentellement remis à une autre personne.

Elle a poursuivi et a déclaré qu’elle était ravie d’envoyer son premier chèque à sa mère et qu’elle n’avait pas contre-vérifié l’identité avant de confirmer le transfert. Lorsqu’elle a envoyé le reçu à sa mère, elle s’est rendu compte qu’elle avait été transférée à quelqu’un d’autre.

Sa mère a fourni le numéro de téléphone du destinataire et Fahada a contacté la personne via WhatsApp. L’étranger lui a demandé de considérer la transaction comme un don pour eux. Dans la vidéo, elle sanglotait et disait que ses revenus étaient très bas et qu’elle voulait les donner à sa mère.

Dans la vidéo de suivi, elle a déclaré que la personne avait rendu l’argent le lendemain avec un “petit drame”.

Quelque chose de similaire s’est produit avec une femme à Mumbai. La dame de 38 ans a transféré Rs 7 lakh sur le mauvais compte. La chose la plus surprenante a été lorsque la personne, dont le compte a été crédité, a refusé de rendre l’argent. Il a dit qu’il avait gagné cet argent à la loterie et qu’il ne le rendrait pas. La banque a refusé de l’aide, la femme s’est approchée de la cybercellule de la police de Vasai Virar. La cyberpolice est intervenue dans l’affaire à temps et a réglé toute l’affaire.

