Une femme trans révolutionnaire dans le rugby français dit qu’il est temps pour d’autres sports de suivre

La première femme trans jouant au plus haut niveau du rugby amateur avec l’aval de sa fédération nationale a déclaré jeudi qu’il était temps pour d’autres pays et d’autres sports de suivre le rugby français et de laisser jouer les femmes trans.

La Fédération française de rugby a défié la recommandation de l’instance dirigeante mondiale du sport cette semaine en décrétant que les femmes trans devraient être autorisées à concourir. Pour Alexia Cerenys, qui joue déjà officieusement en tant que flanker pour l’équipe de rugby féminin de Lons dans les Pyrénées françaises depuis des années, il était temps.

« D’un point de vue personnel, je me sens vraiment fière d’avoir ce soutien et de voir les choses changer », a-t-elle déclaré à Reuters. « En ce sens, j’espère voir des portes ouvertes pour que d’autres fédérations ouvrent la concurrence aux personnes trans en tout. Autres sports. »

World Rugby a découragé les pays de laisser jouer les femmes trans, qualifiant cela de problème de sécurité, car les femmes qui sont nées en tant qu’hommes peuvent avoir un corps plus grand et frapper plus fort.

Cerenys a qualifié cette inquiétude de «injustifiée». Elle-même craignait au départ que son type de corps ne soit un problème, mais a découvert que ce n’était pas un problème dans un sport aussi diversifié.

« J’appréhendais le vestiaire, la façon dont les gens vont regarder mon corps… Et ce n’était vraiment pour rien », a-t-elle déclaré. « Le rugby en lui-même est un sport où il existe une vaste gamme de physiques différents.

«Dans notre équipe, j’ai un coéquipier plus costaud que moi, donc (le souci de sécurité) ce n’est pas justifié, ce n’est absolument pas justifié. En fait, le traitement hormonal équilibre les choses. «

Cerenys, maintenant âgée de 35 ans, a quitté le rugby lors de sa transition il y a dix ans. Mais elle s’est retrouvée à côté du sport qu’elle aimait et a réalisé qu’elle voulait que cela fasse partie de son identité. Elle a repris le jeu en 2016 après quatre ans d’hormonothérapie, ce qui, selon elle, a réduit sa force physique.

Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby, a déclaré qu’il n’y avait tout simplement aucune bonne raison de retirer le sport aux personnes qui ont prouvé leur amour pour lui en luttant pour le droit de jouer.

«Quand quelqu’un vous dit, ‘le rugby est ma passion’, qui a déjà parcouru un chemin très long et douloureux, il faut avoir beaucoup de conviction et de force pour entreprendre tous ces changements, qui a une passion pour le rugby, et elle vous dit, « vous enlevez la joie de ma vie »… Alors vous pesez la question et vous vous rendez compte que, en fait, il n’y a aucune raison. «

