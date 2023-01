Une femme trans reconnue coupable de viol ne sera pas détenue dans une prison pour femmes, dit Sturgeon

Isla Bryson, une femme transgenre reconnue coupable d’avoir violé deux femmes avant la transition, ne sera pas emprisonnée dans la prison entièrement féminine de Cornton Vale en Écosse, a déclaré Nicola Sturgeon au parlement écossais.

Le premier ministre a confirmé que Bryson ne serait pas incarcéré dans la prison pour femmes « ni à court terme ni à long terme », après qu’un rapport indiquant que le délinquant y avait été transféré mardi avant la condamnation a provoqué l’indignation dans tout le spectre politique et de campagne.

Bryson devrait être transféré dans une prison pour hommes plus tard jeudi.

Sturgeon a également souligné qu’il était important de ne pas suggérer “même par inadvertance” que les femmes trans constituent une menace inhérente pour les femmes.

Pressée à plusieurs reprises sur la question lors des questions du premier ministre jeudi par le chef conservateur écossais, Douglas Ross, Sturgeon a déclaré qu’elle était d’accord sur le fait qu’il n’était pas possible d’incarcérer un violeur dans une prison pour femmes.

Soulignant qu’il s’agissait d’une question opérationnelle pour le service pénitentiaire écossais, elle a ajouté : “Le service pénitentiaire écossais est en train de donner effet à la décision qu’il a prise de ne pas incarcérer ce prisonnier à Cornton Vale”.

Ross a décrit la décision comme un « demi-tour strident » après que le secrétaire à la Justice, Keith Brown, a déclaré mercredi aux MSP qu’il faisait confiance au service pénitentiaire pour décider.

Il est apparu plus tard que Sturgeon avait fait une rare intervention lors d’une réunion impliquant Keith Brown, le secrétaire à la justice, qui a eu lieu peu de temps avant qu’elle n’annonce à Holyrood que Bryson était transféré de Cornton Vale.

Le porte-parole officiel de Sturgeon a déclaré que le premier ministre n’avait pas ordonné au service pénitentiaire de transférer Bryson dans une prison pour hommes, mais a ajouté: “Je m’attends et je pense que le service pénitentiaire pourrait s’attendre à ce que les opinions du ministre soient prises en compte.”

Il a nié les suggestions que Sturgeon avait participé directement à cette réunion et a reconnu que les ministres étaient très rarement impliqués dans les décisions concernant les prisonniers individuels, mais a déclaré qu’elle pensait qu’aucun violeur ne devrait être détenu dans une prison pour femmes.

Mardi, il y avait une colère généralisée que Bryson – qui a comparu pour la première fois devant le tribunal en 2019 sous le nom d’Adam Graham et était connu des deux victimes sous ce nom – était en détention provisoire dans une prison pour femmes.

Le Guardian comprend que le service judiciaire désigne la prison dans laquelle un délinquant est initialement envoyé. À partir de là, le service pénitentiaire décide ensuite où les localiser. Bryson était maintenu en isolement alors qu’une première conférence de cas multidisciplinaire a eu lieu mardi, pour évaluer les risques et envisager un placement à plus long terme.

Les opposants aux modifications de la reconnaissance du genre par le gouvernement écossais, que le gouvernement britannique a empêché d’obtenir la sanction royale en raison de “problèmes de sécurité pour les femmes et les enfants”, ont déclaré que l’affaire justifiait leurs inquiétudes quant au manque de garanties dans le projet de loi.

Interrogé directement par Ross s’il était sûr pour les prisonnières d’être dans le même établissement qu’un double violeur, Sturgeon a répondu: «Tout d’abord, en général, tout prisonnier qui présente un risque d’infraction sexuelle est séparé des autres prisonniers, y compris pendant toute période d’évaluation des risques.

“Deuxièmement, il n’y a pas de droit automatique pour une femme trans condamnée pour un crime de purger sa peine dans une prison pour femmes, même si elle a un certificat de reconnaissance de genre. Chaque cas est soumis à une évaluation rigoureuse des risques individuels et dans ce cadre, la sécurité des autres détenus est primordiale.

“Enfin, en termes généraux et peut-être le plus important, j’ai entendu le directeur général de Rape Crisis Scotland dire hier : ‘Je ne vois pas comment il est possible d’avoir un violeur dans une prison pour femmes.’ Et donc permettez-moi d’être très clair, je suis d’accord avec cette déclaration.

Mais Sturgeon a également souligné qu’il était important lors de tels échanges “que nous ne suggérions même pas par inadvertance que les femmes trans constituent en quelque sorte une menace inhérente pour les femmes”. Elle a ajouté : « Les hommes prédateurs, comme cela a toujours été le cas, sont le risque pour les femmes. Cependant, comme pour tout groupe dans la société, un petit nombre de personnes trans commettent des infractions et là où cela se rapporte à la délinquance sexuelle, l’inquiétude du public est compréhensible.

Bryson, de Clydebank, West Dunbartonshire, a été reconnu coupable de deux accusations de viol mardi après un procès de six jours devant la haute cour de Glasgow.

Le jury a entendu Bryson violer deux femmes, une à Clydebank en 2016 et une à Drumchapel, Glasgow, en 2019, après les avoir rencontrées en ligne. Les procureurs ont décrit Bryson comme « s’attaquant » aux femmes vulnérables.

Cornton Vale doit fermer dans quelques semaines, les détenues étant déjà déplacées, dans le cadre d’une refonte plus large du domaine des femmes, y compris l’ouverture d’un nouvel établissement spécialement construit à Stirling, et deux nouvelles unités de garde communautaire qui ont ouvert l’année dernière à Dundee et Glasgow.