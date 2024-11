Une femme trans qui joue aux cerceaux universitaires féminins se plaint du traitement

Harriette Mackenzie, attaquante de l’Université de l’Île de Vancouver, a déclaré que « malheureusement, des situations comme celle-ci ne sont pas nouvelles pour moi » Recevez les dernières nouvelles de Steve Ewen directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo par Harriette Mackenzie / Instagram

Contenu de l’article Une athlète transgenre de l’Université de l’île de Vancouver a utilisé les médias sociaux pour dénoncer les mauvais traitements infligés par ses adversaires du Columbia Bible College lors d’un match de basket-ball féminin le week-end dernier.

Contenu de l’article L’attaquante de VIU Harriette Mackenzie a enregistré mercredi une publication vidéo sur Instagram déclarant qu’elle devait se lever contre les mauvais traitements. Dans le message, Mackenzie allègue que l’entraîneur des Bearcats du Columbia Bible College, Taylor Claggett, « a coincé un de nos athlètes et s’est lancé dans une tirade sur le fait que je ne devrais pas être autorisé à jouer », après une défaite 69-56 contre VIU en Nanaimo vendredi. VIU a de nouveau battu les Bearcats, par un compte de 73-58 samedi, et Mackenzie dit dans la vidéo que « la tactique des Bearcats s’était simplement transformée en essayant de me blesser ». Mackenzie a montré un moment fort vidéo du jeu où elle était tirée sous le cerceau par un joueur universitaire de Columbia. Mackenzie a également montré un moment fort de Claggett sur le banc en train d’applaudir. Photo par les marins de VIU / YouTube « Malheureusement, des situations comme celle-ci ne sont pas nouvelles pour moi », a poursuivi Mackenzie en regardant directement la caméra. « Tout au long de ma carrière de joueur, j’ai été mis à l’écart et attaqué par tout le monde, des joueurs aux entraîneurs en passant par les fans. Ils tentent d’invalider mes réalisations, de joueur de l’année à MVP national, en prétendant « qu’elle n’a gagné que parce qu’il est trans ». Beaucoup attribuent mon succès non pas à mon travail acharné et à mon dévouement, mais au fait que je suis une femme trans.

Contenu de l’article « Ces gens ne connaissent pas mon histoire et s’en moquent. Ils s’en moquent, mais j’ai commencé ma transition à la maternelle (et je n’ai) jamais connu de puberté masculine. Ils ne se soucient pas du fait que mon taux de testostérone soit de 1/10 de celui d’une femme cis en raison de l’absence d’organes reproducteurs, ce qui me place dans une situation de désavantage concurrentiel important. Ils s’en moquent. « Au lieu de cela, ils sont alimentés par leur sectarisme et leur ignorance communs. «Ils attribuent mes capacités athlétiques et ma silhouette de 6 pieds 2 pouces non pas à mes parents, tous deux basketteurs universitaires dans le 95e centile de taille, mais au fait que je suis une femme trans. Dans le passé, j’ai géré ces situations en gardant la tête baissée et en espérant qu’elles disparaissent, sans rien dire, sans vouloir attirer l’attention sur moi.

Contenu de l’article « Mais devinez quoi ? J’ai fini. Fini de laisser les ignorants… des gens comme Taylor et son équipe crachent de la haine contre moi et ma communauté. Fini de rester silencieux alors que des récits préjudiciables donnent aux jeunes queer d’aujourd’hui le sentiment de ne pas avoir leur place dans le sport. J’ai fini de faire comme si j’avais de quoi avoir honte. « Je suis fier de mon histoire et je veux que ce soit très clair : les personnes queer, trans et non binaires ont leur place dans le sport, et il n’y a aucune place dans cette ligue pour la violence haineuse et le sectarisme. » Le Columbia Bible College a publié une déclaration jeudi soir. Il a confirmé que Claggett avait parlé à un membre du département des sports de VIU après le match de vendredi, le décrivant comme exprimant « ses inquiétudes quant à la sécurité des athlètes féminines de l’équipe féminine de basketball de CBC. Ces préoccupations incluaient le jeu d’un athlète transgenre de 6’2″.

Contenu de l’article Selon le communiqué, les directeurs sportifs des deux écoles ont eu une conversation téléphonique après les deux matchs et ont discuté de la manière dont chaque école allait faire part de ses préoccupations concernant les événements du week-end à la Pacific West Athletic Association, l’organisme directeur de la ligue universitaire et collégiale de la Colombie-Britannique. « La sécurité de nos étudiantes, tant sur le terrain qu’en dehors, est une priorité élevée à CBC », poursuit le communiqué. « Nous pensons que la question de la participation des transgenres aux sports universitaires féminins est une discussion complexe et importante. C’est un problème auquel les instances dirigeantes du sport du monde entier sont confrontées. Le Columbia Bible College soutient également Claggett, expliquant qu’elle « parlait pour la sécurité de ses joueurs comme le ferait tout bon entraîneur ».

Contenu de l’article « CBC est d’avis que cette vidéo scénarisée ne représente pas avec précision tous les événements qui ont eu lieu », explique le communiqué. « À la suite de la publication de la vidéo, de faux commentaires et du harcèlement en ligne ont été dirigés contre Taylor Claggett, des joueurs des Bearcats de CBC, ainsi que des entraîneurs et d’autres employés. Ces commentaires sont totalement inappropriés et ne devraient pas se produire dans le sport universitaire. Ils ont créé un environnement dangereux pour nos joueurs et nos employés. Le PacWest a publié jeudi une déclaration sur son site Web en faveur des athlètes transgenres. « Tous les étudiants-athlètes méritent un environnement inclusif, exempt de harcèlement, où le respect et la dignité personnelle sont des valeurs directrices. L’intimidation ou le harcèlement des étudiants-athlètes de PacWest ne seront pas tolérés », a déclaré le déclaration lue.

Contenu de l’article Il a déclaré que la conférence destinée aux universités et collèges de la Colombie-Britannique suit les politiques et procédures nationales établies par l’Association canadienne du sport collégial. L’association permet aux athlètes de concourir au sein de l’équipe sportive qui correspond à «soit son sexe attribué à la naissance, soit son identité de genre», à condition que l’étudiant-athlète se conforme au Programme canadien antidopage. Le communiqué ne précise pas si l’entreprise mène une enquête plus approfondie sur l’incident. PacWest comprend des équipes de VIU, Columbia, Camosun College, Capilano University, College of the Rockies, Douglas College, Langara College et Okanagan College. Un représentant des relations avec les médias de VIU a envoyé cette déclaration préparée : «Les VIU Mariners se consacrent à soutenir chaque membre de notre équipe. Nous nous conformons entièrement aux règlements et aux lignes directrices établis par l’ACSC (Association canadienne du sport collégial) et PacWest, en suivant toutes les normes décrites et approuvées par ces organisations dirigeantes.

Contenu de l’article PacWest n’a pas répondu à une demande d’entretien. Mackenzie, originaire de Comox, a été nommé joueur le plus utile des championnats nationaux de l’Association canadienne du sport collégial en 2023 après avoir aidé VIU à vaincre Saint-Jean-Sur Richelieu 60-54 en finale au Mohawk College de Hamilton. Mackenzie a récolté 17 points et 19 rebonds dans cette compétition. Elle a été nommée joueuse PacWest de l’année cette saison-là après une moyenne de 19,1 points et 14,9 rebonds par match en saison régulière. Mackenzie a joué la saison dernière pour les Cougars de Mount Royal, une université de Calgary qui évolue dans la Conférence Canada-Ouest. Elle est revenue à VIU pour cette saison. La saison des Mariners vient de commencer. Mackenzie affiche une moyenne de 14,8 points par match et 8,8 rebonds pour 4-0 VIU.

