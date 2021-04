Une femme TRANS qui a injecté du silicone industriel dans son visage est coincée avec des joues tombantes car elle ne peut pas se permettre l’opération de 6000 £ pour les réparer.

Juju Oliveira a lancé une collecte de fonds pour couvrir le coût de la chirurgie après avoir déclaré que les gens lui avaient dit qu’elle ressemblait à un scrotum – mais elle était bien en deçà de son objectif.

Juju Oliveira a injecté du silicone industriel dans son visage Crédit: Newsflash

La femme de 30 ans est coincée avec les joues tombantes car elle ne peut pas se permettre la chirurgie de 6000 £ pour les réparer Crédit: Newsflash

Dans une vidéo publiée sur Instagram, où elle compte 37700 abonnés, elle a expliqué qu’elle avait fermé sa page de collecte de fonds en ligne, créée en septembre de l’année dernière.

Elle a également révélé qu’elle avait fait don des 20 000 R $ (2588 £) qu’elle avait collectés à une cause non précisée après avoir échoué à atteindre son objectif de 45 000 R $ (5 824 £).

La jeune femme de 30 ans espérait collecter des fonds pour réparer son visage enflé après avoir payé pour que 250 millilitres (8,8 oz) de silicone industriel lui soient injectés dans les joues, le nez, le menton et la mâchoire dans une clinique clandestine en 2017.

Juju a affirmé que les trolls l’avaient appelée « Fofao » après la fiction brésilienne aux joues ressemblant à un scrotum en août de l’année dernière.

Elle a dit à ses abonnés qu’elle avait toujours besoin d’une aide financière et a révélé ses coordonnées bancaires dans l’espoir de continuer à recevoir des dons.

Elle a lancé une collecte de fonds mais n’a pas réussi à atteindre son objectif Crédit: Newsflash

L’ancienne escorte a été forcée de nier qu’elle avait dépensé les fonds sur une moto en février Crédit: Newsflash

Elle a déclaré sur Instagram qu’elle continuerait à demander de l’argent Crédit: Newsflash

Dans la vidéo supprimée depuis, elle a déclaré: « Aujourd’hui, je suis très triste. Sachant que je ne me ferai pas opérer, que je continuerai avec mon visage comme ça, tout déformé. Et que les gens continueront de me harceler.

«J’ai décidé de ne pas me faire opérer parce que j’ai ouvert la collecte de fonds, et pendant tout ce temps, j’ai continué à demander, et le maximum que j’ai obtenu était de 20 000 R $.

«J’allais utiliser cet argent pour ma vie, je pourrais le rendre, mais comme c’était un don, je l’ai fait don à une institution».

L’ancienne escorte, qui vit dans la municipalité brésilienne de Passo Fundo, a fait la une des journaux pour la dernière fois lorsqu’elle a été forcée de nier avoir dépensé les fonds qu’elle avait collectés sur une moto en février.

Elle a dit à ses partisans à l’époque qu’elle n’était pas mécontente de son apparence mais qu’elle souhaitait retirer le silicone pour des raisons de santé et parce que les gens la harcelaient.