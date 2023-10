Une femme trans israélienne en conflit à propos des hormones et de la libération de la Palestine – Twitchy

J’étais déjà ancré dans mon identité israélienne antisioniste . Après avoir déménagé à New York, j’ai été ravi de découvrir comment le mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) m’a permis de travailler de manière non violente et tangible sous la direction palestinienne pour mettre fin à l’occupation israélienne de la Palestine. Pourtant, je souhaitais toujours secrètement un moment qui me soulagerait des difficultés de mon passé. Et j’ai décidé que ce serait le moment de commencer les hormones.