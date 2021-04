Une FEMME a été traînée sous le ferry de l’aéroglisseur Portsmouth à l’île de Wight plus tôt dans la journée, déclenchant une opération de sauvetage majeure.

La femme essayait de prendre une photo alors qu’elle se tenait devant l’aéroglisseur alors qu’il se dirigeait vers Clearance Pier, selon les rapports.

Une femme a été traînée sous le ferry d’aéroglisseur de Portsmouth à l’île de Wight plus tôt dans la journée Crédits: UkNewsinPictures

La femme essayait de prendre une photo en se tenant devant l’aéroglisseur Crédits: UkNewsinPictures

Un porte-parole de la Maritime & Coastguard Agency a déclaré: «Vers 16h30 le samedi 24 avril, HM Coastguard a reçu plusieurs 999 appels au sujet d’un incident près de la cale d’aéroglisseur à Southsea, Portsmouth.

«Une femme a été tirée de l’eau et confiée au service d’ambulance.

«La Direction des enquêtes sur les accidents maritimes (MAIB) et la police du Hampshire ont été informées.»

L’équipe de sauvetage des garde-côtes de Portsmouth, l’embarcation de sauvetage indépendante Gosport et l’hélicoptère de recherche et de sauvetage de Lee-on-Solent ont été envoyés, en plus des navires de la police MOD du port de Portsmouth et du South Central Ambulance Service.