Une femme traînée par les cheveux dans un bar de Washington DC en vidéo, la sécurité licenciée

Une femme visitant un bar de Washington, DC pendant les célébrations de la fierté LGBTQ a été tirée dans les escaliers par ses cheveux et son bras dans une vidéo virale.

L’incident a eu lieu samedi au Nellie’s Sports Bar et la femme, identifiée comme étant Keisha Young, âgée de 22 ans, par NBC Washington, a déclaré qu’elle pensait que la sécurité du bar l’avait prise pour quelqu’un d’autre.

« J’ai l’impression que, même en séparant la race de celle-ci, aucun homme ne devrait jamais traiter une femme de cette façon. Cela ne devrait jamais être OK », a déclaré Young à NBC Washington lundi lors d’un appel vidéo avec son avocat.

Dans la vidéo, une femme noire est traînée dans les escaliers par les cheveux. Les spectateurs semblent choqués et quelqu’un de la foule donne des coups de poing à la sécurité.

Une bagarre s’ensuit entre plusieurs personnes et à la fin de la vidéo, la sécurité tente de tirer les personnes impliquées hors de la porte sur le trottoir.

Young a déclaré que le videur pensait avoir essayé d’apporter une bouteille dans le bar, a rapporté NBC Washington. Elle a dit qu’elle avait « des bleus partout » et pense qu’elle a peut-être également subi une commotion cérébrale à la suite de l’incident.

Après que la vidéo soit devenue virale, des manifestants se sont présentés devant le bar en scandant « Justice pour Keisha » et « Protégez les femmes noires ».

Young était présent à la manifestation et a déclaré à un journaliste de WUSA9 : « Je les veux [Nellie’s] disparu. »

« Je ne m’attendais pas à ce que cela se transforme en quelque chose comme ça, pour être honnête, mais je me sens très chaleureux que beaucoup de gens ici m’aident à me soutenir », a déclaré Young.

WJLA rapporte que la police est arrivée et que tous les clients ont quitté le bar après.

Le service de police de DC a envoyé par courrier électronique à USA TODAY le rapport d’incident que Young a déposé lundi au sujet de l’agression présumée. Dans le rapport, elle a déclaré qu’elle avait des ecchymoses et se plaignait de douleurs sur tout le corps. Elle s’est rendue dans un hôpital local et a été soignée puis libérée.

Le compte Instagram du Nellie’s Sports Bar a publié lundi une déclaration indiquant qu’il avait immédiatement mis fin au fournisseur de sécurité indépendant et menait une enquête approfondie.

« Nous présentons nos plus sincères excuses à tous ceux qui ont été témoins des événements horribles du week-end dernier. Quel que soit le comportement qui s’est produit auparavant, rien ne justifie de maltraiter et de manquer de respect à l’un de nos invités », indique le communiqué.

« Ce que nous pouvons dire, c’est que nous avons entendu les préoccupations des communautés BIPOC et LGBTQ. »

Le bar a déclaré qu’il serait fermé cette semaine pour comprendre ce qu’ils peuvent faire pour créer un environnement plus sûr et plus convivial.

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel : agilbert@usatoday.com.