Une femme tombée en essayant d’échapper à une fusillade dans un supermarché a prié pendant que les gens se précipitaient pour s’échapper

BOULDER, Colorado — Elan Shakti était fatiguée et avait du mal à marcher, mais elle a décidé d’aller au supermarché, en utilisant son chariot comme support, pour acheter des plantes pour une famille en deuil.

Mais peu de temps après les avoir achetés en mars 2021, Shakti s’est retrouvée allongée sur le ventre dans l’embrasure de la porte du magasin, incapable de bouger, tandis que des coups de feu retentissaient.

Shakti, 79 ans, a témoigné vendredi lors du procès de l’homme accusé d’avoir tué 10 personnes dans le supermarché de la ville universitaire de Boulder sur ce qui s’est passé après avoir entendu des coups de feu à l’extérieur puis à l’intérieur du magasin.

Ahmad Al Aliwi Alissa est accusé de 10 chefs de meurtre au premier degré, de plusieurs chefs de tentative de meurtre et d’autres délits, notamment d’avoir interdit six chargeurs de munitions de grande capacité dans le Colorado après de précédentes fusillades de masse.

Alissa a plaidé non coupable pour cause d’aliénation mentalePersonne, y compris les avocats d’Alissa, ne conteste qu’il était le tireur.

À la barre des témoins, Shakti a raconté qu’un employé de l’épicerie, près du rayon des fleurs, avait dit aux gens de courir. Shakti, à qui on avait récemment diagnostiqué une maladie cardiaque, savait qu’elle ne pouvait pas courir, mais elle a laissé son chariot derrière elle et a essayé de sortir aussi vite qu’elle le pouvait.

Elle a déclaré qu’elle était tombée près de l’entrée et qu’elle ne pouvait plus bouger son corps.

« J’ai dit : « Dieu, j’espère que tu es prêt pour moi parce que je pense que c’est ça » », a déclaré Shakti.

Après avoir entendu des gens se précipiter vers elle, Shakti a dit qu’elle avait également prié pour ne pas être piétinée. Plus tard, elle n’a senti personne autour d’elle, mais a quand même entendu des coups de feu et a pensé que le tireur s’approchait d’elle. Au lieu de cela, un homme qui semblait être un ouvrier l’a aidée à se relever et à l’emmener à l’extérieur en sécurité. On lui a diagnostiqué une vertèbre cassée.

Malgré la peur de Shakti, les procureurs affirment qu’Alissa a ciblé les personnes qui se déplaçaient et essayaient de s’éloigner de lui, affirmant que cela lui procurait un sentiment de puissance et une poussée d’adrénaline. Dans un cas, ils disent qu’il a vu puis dépassé un homme âgé qui continuait à faire ses courses, sans se rendre compte qu’une fusillade était en cours.

Sarah Moonshadow a également témoigné vendredi sur la façon dont elle et son fils étaient pressés d’acheter des fraises et du thé à un kiosque libre-service lorsque la fusillade a commencé. Son fils, aujourd’hui âgé de 25 ans, a voulu courir immédiatement. Mais elle lui a dit d’attendre, attendant que le tireur fasse une pause avant de s’enfuir. Elle s’est baissée avec son fils au kiosque, entendant des coups de feu et des corps tomber.

Elle a déclaré qu’Alissa l’avait regardée et avait essayé de lever la pointe de son fusil, mais qu’il avait semblé heurter une plateforme près d’une caisse. Elle a dit qu’elle avait dit à son fils de partir et qu’ils avaient couru, sans se déplacer en ligne droite pour éviter d’être touchés.

« Je pense que je bougeais simplement et que je ne pensais à rien d’autre », a déclaré Moonshadow.