Une femme tombe de son vélo en essayant de donner un coup de pied à un autre motard

Ce qui se passe revient est un cliché que nous avons tous entendu depuis notre enfance. Cependant, une démonstration instantanée de cela a été vue récemment et cela vous fera croire que le karma se produit effectivement. Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et montre une femme tombant d’une moto alors qu’elle tentait de donner un coup de pied à l’homme à vélo à côté d’elle. La passagère, une femme, a perdu l’équilibre et est tombée au sol.

Un homme et une femme sont vus sur une moto rose au début de la vidéo, tandis qu’un autre individu est vu sur un vélo à côté d’eux. Après cela, la femme commence à donner des coups de pied au cycliste sur le vélo suivant. Cependant, elle perd l’équilibre et trébuche sur la route. Ignorant que la femme est tombée, le cycliste au vélo rose continue de s’éloigner. Il s’arrête cependant au bout de quelques secondes. Rien n’a été révélé sur l’emplacement de la vidéo ainsi que sur la sécurité de la femme.

La vidéo de huit secondes a été partagée sur Reddit il y a 2 jours et a 96% de votes positifs avec plus de 360 ​​commentaires.

De nombreux utilisateurs ont commenté le karma frappant la femme en retour pour son action. “Jamais auparavant l’ensemble, ‘Chaque action a une réaction égale et opposée’ n’a été plus pertinent”, a déclaré un utilisateur. Un autre utilisateur a écrit “Instant Karma”. Certains commentaires ont comparé la scène à des personnages et des actions de jeux vidéo. Un utilisateur a écrit : « Ça me ramène à l’époque où je jouais à Road Rash. “Certains vrais Mario Kart juste là”, a déclaré un autre.

Récemment, des cas similaires de karma rapide se sont produits dans lesquels des personnes blessant intentionnellement des animaux ont reçu les conséquences qui leur sont dues. Susanta Nanda, un agent du Service forestier indien (IFS), a publié une vidéo d’un enfant tombant de ce qui semble être une clôture après avoir donné un coup de pied à une vache et reçu un coup de pied de la vache.

