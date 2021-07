Une femme tombe de 82 pieds à sa mort dans un point chaud de beauté après être allée regarder le coucher du soleil pour son 33e anniversaire

UNE FEMME est décédée tragiquement alors qu’elle célébrait son anniversaire après avoir plongé à 82 pieds d’une falaise en Australie.

Fernanda Morella célébrait son 33e anniversaire lorsqu’elle est tombée accidentellement sur les falaises de Kangaroo Point, classées au patrimoine, à Brisbane, dans le Queensland.

Fernanda Morella, 33 ans, est décédée après être tombée des falaises de Kangaroo Point

Les services d’urgence l’ont trouvée au pied de la paroi rocheuse Crédit : Getty

Les services d’urgence ont été appelés à River Terrace à 17 heures hier après que Fernanda, originaire du Brésil, a été retrouvée à la base de la paroi rocheuse.

Malgré les efforts des ambulanciers pour la réanimer, elle a été déclarée morte sur les lieux.

La police du Queensland a confirmé que sa famille au Brésil avait été informée de sa mort.

Les hommages ont commencé à affluer en ligne de la part d’êtres chers dévastés qui se sont souvenus de Fernanda comme d’une « personne aimante ».

La ressortissante brésilienne fêtait son 33e anniversaire lorsque la tragédie a frappé

La famille de Fernanda Morella de retour au Brésil a été informée de sa mort

Un ami a écrit : « Je t’aime plus qu’un jour je pourrais le dire. Pour le moment, tu ne peux que dire ça. »

Une autre amie a déclaré qu’elle était choquée et qu’elle avait reçu un message de Fernanda le jour de son anniversaire.

Elle a déclaré: « Je ne peux pas le croire! ‘À quelle personne sensible et aimante. Mon amie est tombée hier quand elle a vu le coucher du soleil et s’est reposée.

« Elle m’a toujours appelé, m’a toujours aimé, a toujours été présente, voulait être ici pour son anniversaire et dormir ici à la maison, mais Sydney est fermée et elle ne pourrait pas venir.

Hier, c’était son anniversaire, et elle m’a envoyé « Je t’aime ». RIP Fernande Ami de Fernanda Morella

« Nous n’avons pas beaucoup parlé cette semaine, mais nous parlons toujours, chaque semaine, nous appelons vidéo.

« Hier, c’était son anniversaire, et elle m’a envoyé ‘Je t’aime’. RIP Fernanda. »

La police du Queensland enquête sur les circonstances de sa mort.

On pense qu’il s’agit d’un cas de mésaventure et qu’il n’est pas traité comme un suicide.

Les falaises de Kangaroo Point sont un lieu populaire de descente en rappel et d’escalade au cœur de la ville, le long de la rivière Brisbane.

Pendant ce temps, des habitants d’un groupe Facebook ont ​​rapporté avoir vu des personnes se comporter dangereusement devant l’attraction naturelle.

L’un d’eux a écrit : « Il y a quelques semaines, j’étais au sommet de la falaise du KP… et à côté de moi, un jeune couple buvait du vin en regardant le paysage urbain tout en balançant les pieds au bord. »

Un autre a écrit : « À quoi vous attendez-vous lorsque les gens pique-niquent régulièrement du côté dangereux ou, comme je l’ai vu, de jeunes enfants aussi jeunes que cinq ans ramassant des pierres du côté de la falaise de la barrière. »

Fernanda Morella est décédée tragiquement alors qu’elle célébrait son anniversaire après avoir plongé de 25 mètres dans les falaises de Kangaroo Point. Crédit : instagram