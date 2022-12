Une femme tombe dans le fleuve Zambèze après que son cordon élastique se soit cassé

Les sports d’aventure sont extrêmement dangereux et destinés aux individus les plus audacieux. Cependant, on peut se retrouver face à une expérience de mort imminente si ces sports d’aventure tournent mal. Et, une vieille vidéo prouvant la même chose a récemment refait surface sur Internet. Le clip viral capture une femme, nommée Erin Langworthy, faisant du saut à l’élastique. Malheureusement, son élastique se casse et elle tombe dans une rivière infestée de crocodiles.

L’incident remonte à 2012, alors qu’Erin s’essayait aux sports d’aventure en Zambie. Et, le saut à l’élastique était le premier sur sa liste d’activités d’aventure. Elle a décidé de plonger depuis un pont au-dessus du fleuve Zambèze à Victoria Falls.

Alors qu’Erin franchit le pas, on entend ses amis l’encourager avec enthousiasme. Mais, ils ne savaient pas ce qui allait suivre ensuite. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, on entend tout le monde haleter lorsque le cordon élastique se brise et qu’Erin tombe dans le fleuve Zambèze, rempli de crocodiles. Regardez la vidéo virale, ici.

Cependant, par un coup de chance, Erin a survécu à la mésaventure. Dans la section des commentaires de la vidéo, une internaute a révélé qu’elle avait réussi à nager jusqu’au rivage. “Elle a vécu! Si vous google Erin Langworthy saut à l’élastique, vous pouvez voir l’article à ce sujet. Elle était en Zambie. Elle a touché l’eau avec ses pieds toujours attachés mais elle a réussi à nager jusqu’au rivage », lit-on dans le commentaire. Un autre a fait remarquer: “Si vous êtes un amateur de sensations fortes, alors, quoi qu’il arrive, c’est à vous!”

Erin Langworthy avait également partagé son calvaire avec The Guardian. Malgré l’expérience défiant la mort, la femme ne s’est pas sentie embourbée par cela. Elle a dit que l’incident n’était qu’une question de malchance.

