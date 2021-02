Une femme était sur une jetée du New Jersey avec un groupe de personnes prenant des photos de la ligne d’horizon de Manhattan lorsqu’elle a grimpé sur la balustrade pour un meilleur point de vue et a plongé dans les eaux glaciales de la rivière Hudson.

Les premiers intervenants se sont précipités sur les lieux près du Quai 13 à Hoboken samedi après-midi et ont tiré la résidente de Berkley Heights, New Jersey, âgée de 23 ans, et l’ont mise en sécurité, l’audacieux sauvetage étant filmé.

Selon le département de police de Hoboken, la femme essayait de prendre une photo vers 15 h 30 lorsqu’elle est tombée à travers un espace couvert de neige entre le quai et la jetée, et a éclaboussé dans l’eau glacée.

Une capture d’écran d’une vidéo montre une femme du New Jersey, âgée de 23 ans, sauvée par la police après être tombée dans la rivière Hudson samedi

Son frère, qui était sur la jetée avec des amis, a tenté de la sortir de la rivière mais a échoué, à quel point il a appelé le 911 pour demander de l’aide, a rapporté Hoboken County View.

Le sergent Robert Roman et l’officier Michael Straten, avec la police de Hoboken, sont intervenus sur les lieux et ont été signalés par le frère de la victime.

L’officier Francis McCourt a déclaré que la femme avait été retrouvée entre 10 et 12 pieds sous la jetée dans de l’eau jusqu’à la taille. Elle tenait un morceau de métal qui dépassait de la jetée.

Alors que d’autres premiers intervenants et agents de police sont arrivés pour aider au sauvetage, le Sgt. David DiMartino et Roman se sont enfoncés dans l’écart, leurs collègues se tenant les jambes pour les empêcher de tomber.

La femme a grimpé sur une balustrade près du Pier 13 à Hoboken, New Jersey, pour prendre une photo de la ligne d’horizon de Manhattan. Elle est entrée dans un espace couvert de neige entre la jetée et un quai

Les agents se sont descendus dans l’espace pour mettre un gilet de sauvetage sur la femme, qui tenait un morceau de métal alors qu’elle était dans l’eau glacée jusqu’à la taille.

La police n’a pas exclu de porter des accusations contre la femme de 23 ans, affirmant qu’elle se trouvait dans une zone réglementée lorsqu’elle est tombée

Les flics ont pu glisser un gilet de sauvetage autour de la femme, ce qui leur a permis de la hisser hors de la rivière, comme le montre la vidéo.

Des images obtenues par NBC New York montrent la femme portant un jean bleu trempé en train d’être mise en sécurité à l’aide d’une bouée de sauvetage orange.

Après son sauvetage, la femme a été traitée par des ambulanciers paramédicaux sur les lieux et a ensuite été transportée au centre médical de l’université de Hoboken pour y être soignée.

Le chef Hoboken Ferrante a déclaré dans un tweet que « des accusations sont en cours d’examen » pour la femme de 23 ans, qui, selon lui, se trouvait sur une jetée fermée au public et portant des panneaux « Interdiction d’intrusion ».

Ferrante a félicité les officiers impliqués dans la mission de sauvetage pour leur « excellent effort de sauvetage » et a ajouté qu’il les proposera pour un prix du travail d’équipe.