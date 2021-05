Une femme tient ses faux funérailles et oblige ses proches à pleurer à Santiago, dit que c’était un «  rêve  »

Vous avez dû voir des gens répéter pour des spectacles de danse et autres spectacles artistiques, mais avez-vous entendu parler de quelqu’un qui répète en grand pour ses propres funérailles? Quelle? Oui, vous avez bien entendu.

Selon Courrier quotidien, une femme de 59 ans nommée Mayra Alonzo a décidé d’organiser une répétition générale pour ses propres funérailles. Elle était allongée dans un cercueil pendant plusieurs heures avec ses amis et sa famille, pleurant sa mort et lui disant au revoir en larmes. Cependant, certains d’entre eux ne pouvaient pas vraiment jouer et ont été vus en train de sourire et de prendre des photos avec leur téléphone. Nous ne leur en voulons pas pour autant.

L’étrange cérémonie a eu lieu fin avril dans la ville de Santiago, en République dominicaine.

Marya est arrivée à «ses» funérailles dans un corbillard, vêtue d’une robe blanche. Pour reproduire l’apparence d’un cadavre dans une morgue, elle a même fourré du coton sur ses narines et avait une couronne florale sur la tête. Les funérailles simulées ont coûté 710 euros avec l’argent destiné au cercueil et à l’achat de rafraîchissements pour les invités venus «pleurer».

Marya a remercié ses amis, sa famille et ses voisins de l’avoir aidée à organiser ces funérailles et a qualifié cela de «rêve devenu réalité». Elle a ajouté que même si elle mourait demain, personne ne devrait rien faire pour elle parce qu’elle avait fait «tout cela». Marya a ensuite conseillé aux personnes présentes à l’enterrement de « ne pas mourir de sitôt » car il fait « chaud et solitaire » à l’intérieur du cercueil.

Pendant ce temps, cette étrange expérience funéraire a fait l’objet de critiques de la part des utilisateurs des médias sociaux en ligne. Beaucoup ont été contrariés par ces faux funérailles et l’ont critiquée pour avoir tenu à un moment où beaucoup à travers le monde ont perdu leurs proches à cause de décès causés par la pandémie COVID-19.

Cependant, Marya a ajouté que les décès pendant la pandémie l’avaient inspirée à célébrer sa vie avec de faux funérailles.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici