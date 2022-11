Une femme thaïlandaise s’enfuit avec son amant après avoir volé l’argent de la loterie de son mari

Un Thaïlandais s’est retrouvé sans argent après que sa femme se soit enfuie avec son amant et les 6 millions de bahts que son mari a gagnés à la loterie.

Manit, un résident de la province Isaan de Roi Et, a remporté la loterie d’une valeur de 6 millions de bahts le 1er novembre. Il a reçu 5 970 000 bahts sur son compte bancaire après déduction fiscale. Il a ensuite transféré les gains sur le compte bancaire de sa femme.

L’homme de 49 ans a cependant perdu tout son argent après que sa femme de 45 ans, Angkanarat, ait décidé de tout prendre et de s’enfuir avec son petit ami pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Le mari stupéfait a porté plainte auprès de la police et leur a révélé qu’il était marié à sa femme depuis 26 ans et qu’ils avaient 3 enfants ensemble.

Manit a ajouté que tout s’était bien passé entre le couple et qu’ils avaient décidé de donner 1 million de bahts à un temple et avaient invité des amis et de la famille à participer à la cérémonie de donation. Au cours de la cérémonie, Manit a repéré un étranger qu’Angkanarat a fait passer pour son parent. Il s’est avéré que l’étranger n’était autre que l’amant d’Angkanarat avec qui elle s’était enfuie.

Le fils du couple a révélé qu’il était au courant de la liaison de sa mère et l’a contactée peu de temps après sa fuite. Il a découvert qu’elle avait déménagé à Nong Kai, à environ 268 kilomètres de son ancien domicile à Roi Et, et avait parcouru plus de quatre heures en voiture.

Le fils a ajouté que depuis la conversation, il n’a pas pu contacter sa mère car elle a éteint son téléphone portable.

La police a regretté d’informer Manit qu’elle ne peut rien faire pour récupérer son argent car le compte bancaire appartient à Angkanarat et comme il avait lui-même autorisé la transaction, la police ne peut pas la révoquer. De plus, Angkanarat et Manit n’ont jamais signé de papiers de mariage et n’étaient donc pas officiellement un couple marié. Cela a donné l’impression que Manit avait offert l’argent à Angkanarat.

La police a recommandé à Manit et à sa famille de contacter Angkanarat et d’essayer de la persuader de rendre l’argent.

