Lors d’un incident tragique, une femme thaïlandaise de 54 ans est décédée après avoir été électrocutée avec son nouveau téléphone alors qu’elle le chargeait le 6 mai au soir. La femme a été identifiée comme étant Yooyen Saenprasert, un résident de la province d’Udon Thani dans le nord-est de la Thaïlande, qui avait reçu ledit smartphone comme cadeau d’anniversaire deux jours auparavant de son mari Praiwan Saenprasert, également âgé de 54 ans.

Selon les rapports de presse du Courrier quotidien, le corps de la femme a été retrouvé sur son lit par son mari avec des marques de brûlure, possibles par électrocution, sur les mains. Le mari a raconté l’horreur de la soirée et a déclaré au site Web qu’elle passait la plupart de ses soirées à jouer à des jeux vidéo sur son téléphone, mais ils ne s’attendaient pas à des conséquences aussi terribles en chargeant le téléphone.

Yooyen était allongée sur le lit pendant que le téléphone était en cours de chargement et que le câble de chargement reposait sur son bras qui était branché sur l’interrupteur principal de leur maison pendant que son mari était sorti pour la soirée à leur étang à poissons. Il a trouvé sa femme inconsciente quand il est revenu plus tard dans la nuit avec des brûlures aux mains.

Malgré les efforts déployés par les ambulanciers pour la réanimer, on prétend qu’elle était morte depuis plus de quatre heures avant que son corps ne soit retrouvé par son mari. Grieving Praiwan a déclaré qu’il savait que quelque chose n’allait pas quand il a essayé de la réveiller mais qu’elle ne bougeait pas du tout. Le couple n’a pas d’enfants et «n’a eu que l’autre», le mari dévasté a déclaré qu’il lui avait acheté le téléphone il y a seulement deux jours. Il a ajouté à quel point sa femme aimait jouer à des jeux vidéo sur son téléphone, mais ils ne savaient pas que cela pouvait être si dangereux.

Les rapports des médias suggèrent qu’il y avait des ecchymoses sur la main droite de la femme qui seraient dues à un choc électrique et un policier a déclaré que la famille ne soupçonnait aucun acte criminel ou circonstances suspectes autour de sa mort. Le corps a été transporté à l’hôpital pour un examen post-mortem afin de confirmer la cause du décès, a déclaré le lieutenant-colonel Mangkom Chomkot.

