Une femme thaïlandaise met le vélo Rs 23 Lakh de son ex-amant, elle lui a offert le feu pour se venger

Développer des sentiments méchants envers votre ancien amant est peut-être l’un des moyens de gérer une rupture, mais ce qu’une femme thaïlandaise a fait à son ex-petit ami était vraiment prendre les choses à un autre niveau. En colère contre le refus de son petit ami de se remettre ensemble après la rupture, cette femme de 36 ans nommée Kanok Wan a mis le feu à son vélo pour se venger. Elle s’est présentée à l’école où travaillait l’ex-amant et s’est rendue directement sur le parking pour terminer sa mission de vengeance. Wan a versé de l’essence sur le vélo de couleur blanche avant de l’incendier. Son acte a été filmé par la caméra de vidéosurveillance du parking et plusieurs clips ont été partagés sur diverses plateformes de médias sociaux maintenant.

Regardez la vidéo ici:

Bien que personne n’ait été blessé à cause de l’incident, six autres véhicules garés à proximité ont été engloutis dans l’incendie avant que les sauveteurs n’arrivent pour éteindre l’incendie, a rapporté LadBible. L’action rapide des pompiers a empêché l’incendie de prendre la forme d’un accident plus grave

Donnant des détails sur l’incident, la police a déclaré que l’incident s’était produit au troisième étage du parking à l’intérieur de l’école de démonstration Prasarnmit de l’Université Srinakharinwirot. Le bâtiment était connecté à l’aile du niveau élémentaire de l’école, cependant, il n’y avait personne au moment de l’incident car l’école fonctionnait en mode en ligne en raison de la pandémie de COVID-19.

Après l’incident, la police a commencé son enquête et a retrouvé Wan à l’aide des coupures de la caméra de vidéosurveillance du parking. Wan est actuellement en état d’arrestation et est interrogé sur des accusations d’incendie criminel et d’endommagement des biens d’autrui

L’officier de police Mongkut Thanomjai a déclaré que ce vélo Triumph d’un million de bahts (Rs 23 lakhs) avait été offert à cet homme alors que les deux étaient toujours ensemble en tant qu’amants. Cependant, après que leur relation se soit terminée sur une note amère, Wan a voulu se venger de son ex-amant.

Quelle est votre réaction à cette histoire de vengeance ?

