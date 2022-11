Une femme thaïlandaise arrêtée pour avoir mangé des chauves-souris dans une vidéo YouTube ; Savoir pourquoi c’est dangereux

Une vlogger thaïlandaise a été arrêtée après s’être filmée en train de déguster un bol de soupe de chauve-souris. L’arrestation est intervenue après l’indignation concernant le risque de transmission de nouveaux virus pandémiques à l’homme.

Phonchanok Srisunaklua a publié une vidéo plus tôt cette semaine sur sa chaîne YouTube intitulée Gin Zap Bep Nua Nua, ou “Mangez épicé et délicieux” – qui la montrait en train de dévorer la soupe.

On pouvait voir des petites chauves-souris jaunes asiatiques flotter dans le bol de liquide brun avec des tomates cerises. L’enseignante et YouTuber ont rapporté qu’elle les avait achetées sur un marché près du Laos, la frontière du nord de la Thaïlande. Les petites chauves-souris jaunes asiatiques sont une espèce protégée.

Les chauves-souris infectées par le parent le plus proche du Sars-Cov-2 (qui a déclenché la pandémie de Covid-19) se trouvent dans la même région. La vidéo montrait Phonchanok déchirant les mammifères et les plongeant dans une sauce épicée avant de goûter à la viande soi-disant « délicieuse ». Il arrive un moment où elle tient toute la chauve-souris devant la caméra et pointe ses dents. Elle continue ensuite à grignoter ses « os mous ».

La vidéo a suscité l’indignation dans la section des commentaires et un utilisateur a écrit: “Vous serez damné si vous déclenchez une pandémie.” Le Telegraph a rapporté que le professeur Teerawat Hemajuta, de la Faculté de médecine de l’Université Chulalongkorn de Bangkok, a déclaré au Thaiger qu’il ne fallait pas jouer avec les chauves-souris car les mammifères contiennent des agents pathogènes qui peuvent s’avérer mortels pour les êtres humains.

Phonchanok, une résidente du nord de la Thaïlande, a déclaré avoir acheté les chauves-souris sur un marché près de la frontière du Laos. Ces marchés humides deviennent souvent problématiques et la raison d’une pandémie. Phonchanok s’est excusée pour sa vidéo et risque actuellement jusqu’à 5 ans de prison ou 5 00 000 bahts (Rs. 11,215 lakh).

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici