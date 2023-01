Une femme terrifiée vue accrochée à sa vie dans un immeuble en ruine après la frappe d’un missile russe “tue 60”

Une vie de famille ORDINAIRE se déroulait lorsqu’un missile russe a frappé un immeuble dans l’est de l’Ukraine, tuant au moins 35 personnes, en blessant des dizaines et en laissant 35 disparus mais présumés morts.

Alors que la grève russe frappait son immeuble à Dnipro samedi soir, la vie d’Anastasia Shvets s’est effondrée autour d’elle.

Parmi l’épave colossale de l’immeuble de neuf étages se trouve Anastasia Shvet Crédit : Arsen Dzodzaev/Hromadske

Son expression est de pur choc alors que sa maison tombe autour d’elle Crédit : Arsen Dzodzaev/Hromadske

Anastasia Shvets est aidée à la sécurité par les secouristes d’urgence qui ont travaillé sans relâche pour retrouver des survivants Crédit : Arsen Dzodzaev/Hromadske

Les images saisissantes montrent la jeune femme assise bien droite et serrant son téléphone, entourée des éclats brisés de sa maison.

Soudain exposée à l’hiver, l’air nocturne Anastasia a l’air traumatisée alors qu’elle est assise suspendue sur ce qui était le septième étage d’un immeuble bondé.

Le jeune homme de 23 ans a écrit sur Instagram après l’attaque : “J’étais couvert par la porte du lit, une partie de la cuisine était dans la chambre. En fait, la salle de bain, la cuisine, le couloir et le garde-manger ne sont plus là.

Ses parents dans la pièce voisine ont été tués dans la frappe.

“Je n’ai pas de mots, je n’ai pas d’émotions, je ne ressens rien d’autre qu’un grand vide à l’intérieur”, a-t-elle écrit.

“Je me souviens des blagues stupides de mon père aujourd’hui, comment nous avons pris des photos de chiots avec ma mère aujourd’hui, mangé l’Udon de ma mère”, a-t-elle déclaré à propos de cette nuit fatidique.

Des images montraient Anastasia, qui avait perdu son mari en combattant pendant la guerre quelques mois auparavant, accrochée à un ours en peluche vert alors qu’elle était sauvée de la scène.

Un entraîneur de boxe ukrainien bien connu et père de deux enfants, Mikhailo Korenovsky, a également été tué dans l’explosion.

Une photo montre le carnage de la cuisine de couleur jaune après la grève de Poutine – où une fête d’anniversaire avait récemment eu lieu.

Sa femme Olga, 38 ans, entraîneuse personnelle, a survécu à l’explosion, tout comme ses deux filles qui n’étaient pas à l’intérieur à ce moment-là.

Au lendemain de la grève, la femme démunie a posté : “Au lieu de ce trou, c’est ici qu’était mon appartement, dans lequel j’ai vécu avec ma famille pendant neuf ans.”

Dimanche, le maire de Dnipro, Borys Filatov, a averti qu’il y avait une chance “minime” de retrouver d’autres survivants.

Au cours du week-end, la Russie a lancé une nouvelle vague d’attaques de missiles et de roquettes visant les infrastructures énergétiques et militaires à Dnipro, Kyiv, Kharkiv et Odessa.

Cependant, ils ont fait des victimes civiles inimaginables, dont on n’a pas vu de semblables depuis des mois.

Le bilan actuel des morts à Dnipro devrait encore grimper à mesure que davantage de corps sont retrouvés dans les ruines.

Des équipes d’intervenants d’urgence ont frénétiquement déchiré les restes des 72 appartements effondrés pour tenter de sauver les survivants piégés, dont les cris ont été entendus.

Jusqu’à présent, environ 39 personnes ont été sauvées des décombres fumants, dont des enfants.

Un jeune de 15 ans faisait partie des personnes tuées et deux enfants sont devenus orphelins lorsque la dernière attaque à longue portée de Poutine a dévasté les familles de l’immeuble à 300 miles au sud-est de Kyiv.

Les services d’urgence locaux rapportent que deux pièces au deuxième étage étaient restées bizarrement intactes mais enterrées.

Une femme a été miraculeusement tirée des décombres dimanche, mais son mari et son enfant ont été retrouvés morts à proximité.

Sans cible militaire claire à proximité et loin de la ligne de front, l’attaque a provoqué l’indignation et la condamnation internationale.

Mykola Lukashuk, chef du conseil régional de Dnipro a répondu à l’attaque par la déclaration : « Brûlez en enfer, meurtriers russes ».

Cette dernière vague d’attaques de missiles fait partie de la “guerre de l’énergie” de Poutine contre l’Ukraine, qui est considérée comme une tentative explicite de briser l’esprit ukrainien pendant les mois d’hiver glacials.

Zelensky a signalé d’importants dégâts et pannes d’électricité, en particulier dans les régions de Kyiv et de Kharkiv.

Imperturbable face à la mort aux mains de ses missiles, Poutine a répondu que tout se passait comme prévu.

“Tout se développe dans le cadre du plan du ministère de la défense et de l’état-major”, a-t-il affirmé.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les forces russes “ne frappent pas les bâtiments résidentiels ou les infrastructures sociales, elles frappent des cibles militaires” alors qu’il tentait de rejeter la faute sur la défense aérienne ukrainienne.

En réponse, le président ukrainien Zelensky a lancé un appel passionné pour plus d’armes des pays occidentaux.

Rishi Sunak a promis d’envoyer 14 Challenger et deux chars de combat, tandis que le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a également promis dimanche plus d’armes lourdes.

Le Kremlin affirme qu’une augmentation des livraisons occidentales d’armes à l’Ukraine ne fera que contribuer à l’escalade de la guerre et entraînera davantage de victimes civiles.

Une femme est tirée des décombres enfumés – elle fait partie des 39 autres personnes qui ont été secourues, y compris des enfants Crédit : AP

L’entraîneur de boxe, Mykhailo Korenovsky, a été tué dans l’attaque peu de temps après avoir publié des images heureuses d’une fête d’anniversaire dans sa cuisine jaune 1 crédit : East2West