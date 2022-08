Une femme tente de grimper sur le toit d’un train bondé, regardez ce qui se passe ensuite

Des images choquantes de personnes voyageant sur le toit d’un train au Bangladesh sont devenues virales sur Internet. Très souvent, des vidéos de personnes se poussant et se battant pour monter à bord d’un train apparaissent sur les réseaux sociaux. Aux heures de pointe, les gens ont aussi tendance à s’accrocher aux portes du train faute de place. Cependant, dans la vidéo qui devient virale maintenant, une femme inconnue est vue en train d’essayer de monter sur un Intercity Express au Bangladesh après avoir trouvé aucun siège disponible dans les transports publics.

Ce qui est plus choquant, c’est qu’il y a déjà plus de 20 personnes qui sont montées sur le toit avant que le train ne quitte le quai. Le clip commence par une femme essayant de faire plusieurs efforts pour atteindre le sommet. Elle se tient au bord de la fenêtre de l’Intercity Express et reçoit également l’aide de personnes qui sont déjà sur le toit. Ils essaient de la relever mais en vain. À la fin, deux flics arrivent sur les lieux pour empêcher la femme de grimper.

La vidéo a été partagée sur Instagram avec la légende “Juste un autre jour dans une gare au Bangladesh”. Regardez le clip viral ci-dessous :

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle est devenue un sujet de préoccupation pour de nombreux internautes. Alors qu’un utilisateur demandait : « Comment tant de gens peuvent-ils s’asseoir sur le toit sans se tenir ? un autre a ajouté: «Pourquoi est-ce même autorisé? Pourquoi ce n’est pas une infraction pénale ? » Beaucoup ne pouvaient pas croire que le clip était réel. Une section d’Internet a également été amusée par la vidéo. Alors qu’un utilisateur l’appelait les effets de la surpopulation, un autre s’est souvenu du film à succès de Sunny Deol “Gadar Ek Prem Katha” qui présentait une scène similaire.

L’identité de la femme reste inconnue pour le moment.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici