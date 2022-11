Une femme témoigne que son mari voulait que 8 membres de sa famille soient tués

WAVERLY, Ohio (AP) – Une femme qui a aidé à planifier le meurtre en 2016 de huit membres d’une autre famille, un crime qui a secoué le sud rural de l’Ohio et bloqué les enquêteurs pendant plus de deux ans, a déclaré que le massacre était l’idée de son mari.

Angela Wagner a fait cette affirmation lors de son témoignage mardi lors du procès pour meurtre de son fils de 31 ans, George Wagner IV, qui pourrait encourir la peine de mort s’il est reconnu coupable. Elle devait revenir à la barre mercredi.

Les meurtres découlaient d’un différend concernant la garde d’un enfant impliquant un autre des fils d’Angela Wagner et l’une des victimes, ont indiqué les autorités.

Angela Wagner a déclaré que son fils cadet, Jake, avait voulu tuer la mère de son enfant, mais que son mari, George “Billy” Wagner III, s’y était opposé parce qu’il croyait que la famille de la femme chercherait à se venger.

« Ils sauront, et ensuite ils viendront chercher Jake. Ils lui tireraient dessus, sinon nous tous », a déclaré Angela Wagner, lui a dit son mari. Il a également déclaré que le reste de la famille de la femme « devait être assassiné », a-t-elle témoigné.

Angela Wagner a plaidé coupable en septembre 2021 de 14 chefs d’accusation et a accepté de témoigner contre son fils aîné et son mari. En retour, les procureurs ont rejeté huit chefs de meurtre aggravé et ont accepté de ne pas demander la peine de mort.

Jake Wagner a plaidé coupable en avril 2021 d’avoir tiré sur cinq des victimes, affirmant qu’il n’avait d’autre choix que de tuer la mère de sa fille, alors enfant en bas âge.

George Wagner IV – qui est accusé d’avoir aidé à planifier les meurtres – est la première personne à être jugée pour les meurtres. Son père a plaidé non coupable et ne sera probablement pas jugé avant l’année prochaine. Les quatre membres de la famille Wagner n’ont été arrêtés que plus de deux ans après le meurtre.

Les personnes tuées étaient Christopher Rhoden Sr., 40 ans; son ex-femme, Dana Rhoden, 37 ans; leurs trois enfants, Clarence « Frankie » Rhoden, 20 ans, Christopher Jr., 16 ans, et Hanna Rhoden, 19 ans, la mère de la fille de Jake Wagner ; la fiancée de Clarence Rhoden, Hannah Gilley, 20 ans; Le frère de Christopher Rhoden Sr., Kenneth Rhoden, 44 ans; et un cousin, Gary Rhoden, 38 ans.

The Associated Press