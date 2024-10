Une femme témoigne que Nate Abate l’a violée. Ses publications sur Instagram ont inspiré le mouvement #MeToo

NDLR : Cette histoire fait état d’agressions sexuelles.

La femme qui a lancé un mouvement local #MeToo dans le comté de San Luis Obispo lorsqu’elle a accusé Nate Abate d’agression sexuelle a témoigné devant le tribunal lundi et mardi, racontant son expérience et sa décision de rendre publique son histoire.

Nate Abate, 36 ans, était arrêté le 19 janvier 2023 et inculpé avec plusieurs crimes sexuels impliquant trois femmes. Il fait face à quatre accusations découlant de trois incidents : copulation orale d’un mineur le 16 août 2008 ; viol forcé et viol d’une personne en état d’ébriété le 1er janvier 2009 ; et viol forcé le 1er juin 2012, selon des documents judiciaires.

Diminuer a plaidé non coupable aux crimes du 20 janvier 2023.

Ashley Doe, qui a été la première femme à accuser Abate sur les réseaux sociaux et a inspiré un groupe d’autres femmes à se manifester, a déclaré qu’elle avait été violée par Abate en même temps que son amie était violée par Julian Contreras, qui était l’ami proche d’Abate et l’ancien propriétaire de Kin Coffee à San Luis Obispo. Abate est le propriétaire du Cardinal Barbershop à Atascadero.

Ashley est l’une des trois femmes, identifiées au tribunal uniquement par leur prénom, dont les accusations contre Abate font l’objet de poursuites dans cette affaire. Trois autres victimes présumées devraient témoigner.

Depuis son poste, au moins 30 femmes ont accusé Contreras et Abate d’agression sexuelle ou de harcèlement ensemble ou séparément.

Contreras a depuis fui le pays. Les avocats ont déclaré mardi au tribunal qu’il était entré au Mexique le 15 décembre 2022. Le bureau du shérif du comté de San Luis Obispo a confirmé qu’il y avait un mandat d’arrêt pour crime contre Contreras.

Une femme affirme que le propriétaire de l’entreprise Atascadero l’a violée

Ashley a déclaré avoir rencontré Abate à l’été 2012 alors qu’elle assistait à une soirée jazz à Creekside Brewing Co. à San Luis Obispo.

Abate lui a demandé de danser, a-t-elle déclaré, et les deux ont commencé à se voir de manière décontractée pendant environ deux mois et demi. Elle avait 21 ans à l’époque et Abate 24 ans, a-t-elle déclaré.

Lorsque les deux ont eu des relations sexuelles pour la première fois, Ashley a déclaré qu’elle avait donné à Abate un préservatif, mais qu’il l’avait enlevé à un moment donné à son insu, car elle l’avait vu plus tard sur le sol.

Elle ne savait pas si elle l’avait vu sur le sol après ou pendant le rapport sexuel, a-t-elle déclaré, et lorsque la défense lui a demandé si elle pensait qu’il était possible qu’il tombe accidentellement, elle a répondu non.

Cette rencontre était consensuelle, a-t-elle déclaré, et même si elle était contrariée qu’il ait retiré le préservatif, elle a continué à le voir. Puis, à un moment donné, elle a déclaré qu’Abate était devenu « silencieux sur la radio » et avait arrêté de lui répondre. Après environ deux semaines sans contact, elle a revu Abate à Creekside et l’a confronté.

Abate lui a dit qu’il avait été arrêté mais n’a pas pu donner de détails sur l’affaire, a-t-elle déclaré. Mais il a dit : « Je n’ai tué personne ou quoi que ce soit de ce genre. »

Ashley voulait toujours le voir et elle a appris plus tard que l’arrestation concernait la pénétration d’un mineur de moins de 16 ans avec un objet étranger. Lorsqu’elle a interrogé Abate sur l’accusation portée à l’époque, elle a déclaré qu’il avait traité la victime de « petite salope menteuse » qui l’avait accusé au hasard parce qu’il était à la même fête.

Ashley l’a cru, a-t-elle dit.

La prochaine fois qu’Ashley a vu Abate, c’est lorsque Contreras l’a rencontrée avec son amie, qui était en visite pour célébrer le 21e anniversaire de son amie, a-t-elle déclaré. Contreras a acheté des boissons aux femmes alors qu’elles étaient à la Mother’s Tavern à San Luis Obispo.

Le lendemain, Contreras était dans sa voiture lorsqu’il a vu les deux hommes marcher. Il a klaxonné, puis a envoyé un texto à Ashley pour l’inviter, elle et son amie, chez lui pour un pot-de-vin.

C’était le 22 août 2012, a-t-elle déclaré. L’amie était venue en ville pour son anniversaire, ce qui a aidé Ashley à se souvenir de la date.

Nate Abate assiste au procès contre lui devant la Cour supérieure de San Luis Obispo le 7 octobre 2024. Abate est accusé de crime de copulation orale sur une mineure, de deux chefs d’accusation de viol forcé et de viol sur une personne en état d’ébriété.

Lorsqu’elle et son amie sont arrivées chez Contreras, Abate était également là. Les quatre se sont fait circuler une bouteille de whisky et du Coca-Cola et ont joué aux cartes, a déclaré Ashley.

À un moment donné, Ashley a dit qu’elle se sentait malade à cause de l’alcool et qu’elle est allée aux toilettes pour vomir. Elle est revenue à table et a essayé de jouer cool, puis la mère de Contreras est rentrée à la maison avec un homme et a commencé à consommer de la cocaïne dans la cuisine, a-t-elle témoigné.

Ashley a déclaré qu’elle avait demandé de la marijuana aux hommes et que Contreras avait répondu qu’ils ne pouvaient fumer que dans sa chambre.

Alors les quatre sont allés dans sa chambre, a déclaré Ashley, et elle a pris un nombre indéterminé de bouffées de bang. Elle a finalement vu Contreras au-dessus de son amie, en train de coucher avec la femme qui ne bougeait pas.

Son prochain souvenir était qu’Abate l’embrassait et la poussait finalement sur le lit à côté de son amie. Abate a commencé à avoir des relations sexuelles avec Ashley, a-t-elle déclaré, et elle a également pris conscience des mains de Contreras qui la touchaient et a commencé à agiter ses mains.

C’est à ce moment-là qu’Abate a posé sa main sur son cou avec un pouce sur son menton et lui a dit de « se calmer », a témoigné Ashley.

À ce stade, Ashley a déclaré qu’elle avait simplement « démissionné » et qu’elle pensait qu’il serait préférable d’attendre que ce soit fini. Elle voulait qu’Abate arrête mais ne pensait pas pouvoir l’y contraindre.

Par la suite, Ashley a déclaré qu’Abate avait crié aux femmes de « foutre le camp » parce qu’il devait travailler le matin, alors elle et son amie ont couru vers la porte. Elle a déclaré qu’Abate lui avait ensuite envoyé un texto pour lui dire qu’elle avait laissé sa bague à la maison et l’avait déposée à son appartement, mais qu’elle ne l’avait pas laissé entrer.

L’agression l’a laissée se sentir petite, a-t-elle déclaré. Elle a déclaré avoir signalé l’incident à la police dans les 48 heures. Mais elle a déclaré qu’elle leur avait dit qu’elle ne voulait pas engager de poursuites et qu’elle voulait simplement partager des informations, car Abate faisait l’objet d’une enquête pour suspicion d’un autre crime sexuel.

Cependant, selon la défense et l’accusation, aucune trace de l’appel d’Ashley en 2012 n’a pu être trouvée.

Ashley a également déclaré qu’elle avait contracté la chlamydia à cause d’Abate, mais que Planned Parenthood avait perdu ses dossiers parce qu’ils avaient obtenu un nouveau système de classement, il n’y avait donc aucune documentation sur le traitement.

La procureure adjointe du comté de San Luis Obispo, Kimberly Dittrich, interroge un témoin lors du procès pour viol de Nate Abate devant la Cour supérieure de San Luis Obispo, le 7 octobre 2024. Abate est accusé de crime de copulation orale d’une mineure, de deux chefs d’accusation de viol forcé et de viol de une personne ivre.

Des dizaines de femmes accusent des hommes d’agression sexuelle après qu’Ashley ait été rendue publique

Vivant à San Luis Obispo dans les années qui ont suivi l’agression, Ashley a déclaré qu’elle avait eu du mal, malgré ses amis et une vie relativement bonne. Elle a dit qu’il lui était difficile d’être heureuse, qu’elle ne se sentait pas en sécurité et « terrorisée émotionnellement ».

Ashley a déclaré qu’elle avait croisé Contreras involontairement une douzaine de fois depuis l’agression, rappelant qu’il la reculerait dans les coins. À au moins une occasion, elle lui a crié qu’il était un violeur. Elle a déclaré qu’elle avait révélé son agression à des amis proches.

En 2022, Ashley et son partenaire ont atteint un point où ils avaient la possibilité de quitter San Luis Obispo, ce qu’ils ont fait.

C’est alors qu’Ashley a décidé de publier une série de messages en quatre parties sur Instagram pour dire au revoir à son passé et tenter de tourner la page. Elle cherchait à être comprise, dit-elle.

Son premier message en janvier 2022 était un message général concernant son départ, a-t-elle déclaré. Ensuite, elle a publié la partie 2 le 15 mars 2022, écrivant que le 22 août 2012 avait été « dévastateur », mais n’expliquait pas pourquoi. Elle n’a nommé Abate ou Contreras que dans la troisième partie, le 30 mars 2022, lorsqu’elle a publié les détails de l’agression.

C’est à ce moment-là que plusieurs autres femmes ont vu son message et ont commencé à partager des histoires similaires d’agressions par Abate, Contreras ou les deux hommes.

Ashley a déclaré que lorsqu’une femme racontait sa propre histoire, elle disait qu’elle était désolée et partageait les coordonnées d’un détective. Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais dit à personne quoi dire aux détectives.

Ashley a fourni ses communications avec les victimes présumées aux deux avocats chargés de l’affaire, totalisant environ 75 pages.

L’avocat de la défense, Scott Taylor, a demandé à Ashley si elle avait parlé avec d’autres témoins dans l’affaire, et Ashley a répondu que si elle l’avait fait, c’était bref et qu’elle avait partagé les coordonnées d’un détective. Elle a nié avoir coordonné des histoires, dire aux autres quoi dire ou que son témoignage sur ce qui lui était arrivé ait été affecté par d’autres.

L’avocat de la défense Scott Taylor interroge un témoin lors du procès pour viol de Nathan Abate devant la Cour supérieure de San Luis Obispo, le 7 octobre 2024. Abate est accusé de crime de copulation orale sur une mineure, de deux chefs d’accusation de viol forcé et de viol sur une personne en état d’ébriété.

Après qu’Ashley ait terminé son témoignage, les deux avocats ont lu les stipulations ou les faits convenus dans le dossier. Cela incluait l’entrée de Contreras au Mexique, aucune trace du rapport de police d’Ashley de 2012 et le fait qu’Abate ait été accusé de pénétration criminelle d’un objet étranger avec un mineur de moins de 16 ans et de relations sexuelles criminelles avec un mineur de moins de 16 ans en 2012, mais que cette accusation a été plaidée pour un délit. faux emprisonnement avec un jour de prison en 2013.

Le témoignage s’est terminé mardi avec Lauren Doe, qui a déclaré à la barre qu’elle avait été violée par Abate lors d’une fête à Santa Margarita en 2009, alors qu’elle avait 14 ou 15 ans. C’est la même fête Tiffany Doe, qui a également été agressée, a témoigné vers vendredi.

La mère de Lauren a comparu à la barre mercredi.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez survécu à une agression sexuelle, vous pouvez appeler le Ligne téléphonique nationale pour les agressions sexuelles à 800-656-4673. La hotline propose une gamme de services gratuits, notamment un soutien confidentiel assuré par un membre du personnel qualifié, une aide à la recherche d’un établissement de santé local, des conseils juridiques et médicaux et des références pour un soutien à long terme. Le soutien et les ressources des survivants sont également disponibles via Lumina Alliance à l’adresse luminaalliance.org ou leur ligne de crise et d’information au 805-545-8888.